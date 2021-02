SAT de Lima activa atención vía zoom para absolver dudas sobre temas tributarios y no tributarios

A fin de atender las consultas de los vecinos sobre temas tributarios y no tributarios, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima habilitó un sistema virtual, vía Zoom, en el que brindará información y orientación a los ciudadanos, sin que tengan que salir de casa.

Para ser atendidos por el personal del SAT deberán solicitar una cita a través de los números del WhatSAT (956 212 291, 956 212 205, 940 199 995, 983 744 044, 999 431 111, 956 212 260), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m., y sábados de 9 a.m. a 1 p.m. También podrán agendar sus citas llamando al Aló SAT (01) 315-2400, de lunes a viernes de 8 a.m. a 3 p.m.

La atención vía Zoom está dirigida solo a los titulares, que deberán identificarse y mostrar su documento de identidad.

Así, podrán realizar sus consultas sobre los impuestos vehicular, predial y alcabala, así como arbitrios municipales y temas no tributarios, correspondientes a infracciones de tránsito y transporte de carga, y multas administrativas. También podrán acceder a los servicios de estados de cuenta, formas y lugares de pago, y medidas cautelares por deuda tributaria y no tributaria.

Para más información pueden visitar la página web www.sat.gob.pe, escribir al correo asuservicio@sat.gob.pe, a la página de Facebook SAT de Lima o al chat en línea ingresando a la web del SAT, sección “Contáctenos”.

El SAT de Lima invoca a los ciudadanos a cumplir estrictamente las nuevas disposiciones establecidas para enfrentar el COVID-19 y seguir las recomendaciones de las autoridades de salud.