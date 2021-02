UPAO forma parte del grupo de universidades para estudiar con Beca 18

Teenage Hispanic girl is student in public high school. She is looking at the camera and smiling while walking in high school computer lab classroom or library. She is wearing a messenger bag style backpack over casual layered clothing. Student is holding a laptop computer. She is near rows of desks with desktop computers.

Licenciada por la Sunedu, la Universidad Privada Antenor Orrego es parte de las instituciones superiores para ser aliada estratégica de Beca 18.