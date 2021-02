7 HACKS PARA APROBAR CON ÉXITO UN EXAMEN DE ADMISIÓN

Rendir un examen de admisión es un gran reto al que se enfrentan los estudiantes que anhelan empezar su formación profesional en la universidad. En este proceso se ven involucrados diversos aspectos que influyen de manera importante en el resultado del examen. Por ello, te recomendamos tener en cuenta lo siguiente:

1. Mentalidad positiva: No te imaginas el poder que tiene la mente, así que, si estudiaste a conciencia y constantemente te dices a ti mismo que conseguirás el resultado que deseas, lograrás llenarte de confianza y seguridad en ti mismo. Esta es una de las herramientas fundamentales para poder rendir un examen exitosamente.

2. Evita estudiar la noche anterior: Si estudias horas antes del examen de admisión, te sentirás tenso al día siguiente y con la cabeza llena de todas las posibles respuestas a las preguntas que vendrán en la prueba.

3. Alista tus cosas un día antes: evita en lo posible el desorden y desorganización, por ello organiza todo lo que tendrás que llevar, un día antes, así contribuirás a tener un mejor control de ti mismo.

4. Duerme bien el día anterior al examen: Procura descansar tus horas correctamente, recuerda que un buen sueño es reparador y ayuda a tener la mente despejada.

5. Evita los nervios en el momento del examen: Relajarse es la mejor forma de rendir un buen examen de admisión. Respira profunda y tranquilamente para evitar ponerte ansioso, ya que podrías cometer errores y perder tiempo al completar la prueba.

6. Comienza por las preguntas más fáciles: Esto te ayudará a ahorrar tiempo y podrás resolver con más tranquilidad las preguntas complicadas.

7. No desanimarse ni rendirse ante las preguntas difíciles: Trata de darte ánimo diciéndote “yo puedo hacerlo”, “lo voy a lograr” y que “lo estás consiguiendo”. No pierdas nunca la confianza en ti mismo y las respuestas vendrán a ti de manera fluida. Mantente positivo hasta el último minuto que termina el examen.

Los exámenes de ingreso suelen ser un reto complejo, pero no son imposibles de aprobar. Si sigues estos consejos no tendrás dificultades para rendir con éxito tu examen de admisión. Recuerda que el examen de admisión de la USMP es el 08 de febrero y el cierre de inscripciones es el 06 de febrero. No te detengas y empieza a hacer realidad tus sueños.

