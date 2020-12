Un llamado a la acción por la niñez y la adolescencia

“Nunca me imaginé hacer clases, no ver a mis profesores y menos no conversar con mis amigos. Pero la pandemia nos obligó a estudiar en casa, pero ahora que ya no hay muchos casos, creo que podemos volver a nuestra escuela. Tengo un poco de temor porque no quiero contagiar a mis padres, pero se pueden tomar todas las medidas para no contagiarnos y volver a clases con tranquilidad”, dice Juan José desde Huancavelica.

Y es que la educación en sus tres niveles, inicial, primaria y secundaria se vio paralizada por la pandemia e hizo que aproximadamente nueve millones de niñas, niños y adolescentes no reciban hasta el momento educación presencial. Se estima que más de seiscientos mil están en riesgo de dejar sus estudios, especialmente aquellos que pertenecen a familias en situación de pobreza. Mas allá de las cifras lo que esto ha significado para los chicos y chicas es la falta de socialización, no tener acceso a servicios de protección y programas sociales que se daban en la escuela. “Es muy importante que el Perú se prepare desde ahora en la reapertura segura y gradual de las escuelas aprovechando la oportunidad para que los sistemas educativos ofrezcan no solo un mejor aprendizaje, sino también un entorno más seguro y de mayor soporte emocional que el que existía antes de la pandemia”, señaló la Representante de UNICEF, Ana de Mendoza.

Pero si bien la reapertura de escuelas es primordial, lo es también erradicar todas las formas de violencia contra la niñez y la adolescencia. Ya antes de la pandemia las cifras reflejaban situaciones inadmisibles: siete de cada diez chicos y chicas entre nueve y diecisiete años experimentaron algún tipo de violencia, y tres de cada diez entre doce y diecisiete años sufrieron abuso sexual (Enares 2015). “Una de las cosas más terribles en mi región es la violencia sexual a niñas y adolescentes. Las chicas quedan afectadas de por vida, y sienten que no tienen protección porque a muchas no les creen lo que les pasa, y eso duele más. Si tan solo los adultos entendieran lo que vive una adolescente cuando es abusada, creo que todo sería diferente y nosotras nos sentiríamos más seguras”, afirma Gabriela desde Loreto.

Las estimaciones indican que durante la pandemia esas cifras se habrían incrementado. Es por eso que tanto el tema de las escuelas como el de violencia están dentro el petitorio que las y los adolescentes de las diferentes regiones del país han puesto en evidencia para conseguir el apoyo de la ciudadanía y buscar soluciones conjuntas. En el caso de la violencia, urge fortalecer políticas y programas de prevención en todos los niveles: locales, regionales y nacionales y que le país desarrolle una cultura de crianza positiva y de respeto frente a las niñas, niños y adolescentes.

“Creo que participar en espacios donde nosotros podemos opinar libremente, conversar de todas las problemáticas que nos afectan o compartir las cosas que pasamos es algo que nos motiva porque nos damos cuenta de que nuestro derecho a la participación se cumple para que nosotros mismos busquemos un cambio”, nos dice María, de Pucallpa.

La reflexión de María frente a los acontecimientos políticos recientes y el próximo proceso electoral es una llamada de alerta para que el país voltee a ver lo que ellas y ellos tienen que decir. María junto a otros adolescentes de Loreto, Huancavelica, Ica, Ucayali, Ayacucho y Lima Metropolitana con el respaldo de UNICEF y de la Embajada de Canadá participaron en varios encuentros donde señalaron cada uno cómo vivían sus adolescencias, los problemas por los que atravesaban y crear así un petitorio que refleja no solo su sentir, sino que da muestra de sus ganas de participar y actuar para construir un mejor país. El apoyo a la participación adolescente fortalece su ciudadanía y es el primer paso hacia la inclusión de todas las generaciones.

