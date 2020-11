¿Qué debe uno considerar cuando escoge una universidad para estudiar?

Hay algunas cosas que toda casa de estudios debe tener; como dedicarse a la investigación, tener buenos profesores, calidad educativa, exigencia y una comunidad que promueva el arte y la creatividad en un ambiente de sana tolerancia.

El problema está en que todas dicen tener lo mismo, entonces ¿cómo escoger?

Lo primero a tener en cuenta es que la universidad debe ser licenciada por SUNEDU, ya que esto acredita por lo menos, que la universidad cuenta con los estándares mínimos de calidad y permisos de funcionamiento. Además, debe ofrecer continuidad de estudios por medio de extensión profesional o posgrado.

Lo segundo es que sea capaz de formarte de acuerdo a las exigencias del mundo actual, un mundo globalizado, y que puedas sacar provecho de su propuesta de valor, aquello que la hace diferente, ya que dependiendo de tus planes de vida esto será lo que determine la decisión que deberías tomar.

A continuación, considera 3 cosas que han sido potenciadas por la actual coyuntura en la que vivimos.

1. La universidad que escojas debe permitirte aprender otro idioma.

A principios del siglo 20 se decía que una persona analfabeta era la persona que no sabía leer ni escribir, hoy en día eso quedó en el pasado, en una conferencia el 2013 Gregg Roberts dijo algo que cambió por completo esta perspectiva: “El monolingüismo es el analfabetismo del siglo 21”. Esto quiere decir que es imprescindible conocer un segundo idioma y hasta un tercero para evitar esta importante barrera de entrada en el mercado laboral.

2. La universidad debe ayudarte a aplicar las nuevas tecnologías, y debe haberse adaptado a llevar sus conocimientos al plano digital.

Debido a la pandemia hay otro concepto que ha ganado mucho poder este 2020, y es el analfabetismo digital. Tanto las empresas como las personas han debido migrar al trabajo a distancia, estudios online, compras por ecommerce, etc. Incrementando la necesidad de conocer y usar herramientas digitales diversas. En Perú a diferencia de otros países, la tecnología no ha venido avanzando con tanta rapidez. Sin embargo, este año se ha impulsado vertiginosamente y podemos ver que ya marcó una tendencia, no habrá vuelta atrás.

3. La universidad debe promover la interculturidad.

Ya no basta solo con saber otro idioma y manejar las tecnologías, sino que el profesional del siglo 21 necesita ser capaz de trabajar con equipos interculturales y multidisciplinarios, como sucede hoy en día en toda empresa de gran envergadura o incluso en pequeñas startups. Y la mejor forma de adquirir estas habilidades es haciendo networking con personas ajenas a tu país y conociendo nuevas culturas, viajando, saliendo de tu exclusiva realidad y conociendo al mundo.

En este último aspecto especialmente es que la Universidad La Salle destaca por sobre las demás, ya que forman parte de la red de universidades más grande del mundo y disponen de la alianza ONELASALLE, que brinda a todos sus estudiantes la posibilidad de escuchar a ponentes de todos los continentes, aprender idiomas directo de la fuente, y si pueden costearlo, incluso viajar todos los años a diferentes destinos De La Salle, expandiendo su visión del mundo, conociendo nuevas personas y generando muchas nuevas experiencias y conocimientos al pertenecer a esta gran familia.

Si la Universidad La Salle es lo que buscas, te invitan a conocer más sobre ellos ingresando a aquí