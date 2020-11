Las vacunas: La única herramienta para volver a la normalidad

Luego del inicio de la pandemia en nuestro país, los peruanos hemos visto como nuestras vidas han tenido un gran giro, hemos aprendido a cuidarnos, a no bajar la guardia y a saber que cada acción que realizamos puede afectar a nuestras familias. Pero es ahora que más extrañamos la normalidad perdida y nos preguntamos cuándo podremos regresar a ese tiempo en el que nos veamos a la cara sin mascarillas.

Es por eso que ahora más que nunca debemos tomar en cuenta que la única vía para vencer definitivamente al COVID-19 es la llegada de una vacuna exitosa que refuerce las defensas de nuestro organismo. En esta búsqueda los peruanos podemos ser parte de un hecho histórico, conseguir la vacuna efectiva contra el coronavirus.

El ensayo clínico de fase 3 ENSEMBLE, para evaluar la vacuna candidata de Johnson & Johnson ya comenzó la búsqueda de voluntarios en nuestro país. Auspiciado por la Red de Prevención de COVID-19 (CoVPN por sus siglas en inglés) y a través de la Red de Ensayos Clínicos Perú, conformada por la Asociación Civil Selva Amazónica, el Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales, la Asociación Civil Impacta Salud y Educación y la Asociación Vía Libre, están lanzando una campaña nacional para invitar a los peruanos a participar como voluntarios en los estudios clínicos para el desarrollo de vacunas contra el COVID-19.

“Buscamos a voluntarios para llegar a probar la vacuna que tenemos. Esperamos contar entre tres mil a seis mil voluntarios a los que les vamos a realizar un monitoreo constante. Que luego de inscribirse pasaremos a evaluarlos por espacio de dos años”, adelantó el doctor Robinson Cabello, Investigador en Vía Libre para el estudio ENSEMBLE de la vacuna candidata de Johnson y Johnson.

“Para encontrar vacunas que funcionen a nivel mundial, se necesita evaluarlas en diferentes países y con diferentes personas, independiente de su edad, raza, origen étnico, estado de salud. El Perú forma parte de este esfuerzo mundial que involucra a científicos, comunidades y autoridades nacionales en América Latina, América del Norte, y África. Por ello, invitamos a voluntarios peruanos a sumarse a esta iniciativa y acabar con la incertidumbre”, adelantó el investigador.

Las etapas de la investigación de una vacuna exitosa son manejadas hasta en 4 fases. Estas son:

Fase 1: Los ensayos clínicos prueban la seguridad de un producto en investigación. Esto significa evaluar si hay efectos secundarios y si el cuerpo humano puede tolerar la dosis de vacuna o anticuerpo en evaluación. Estos estudios se realizan con un pequeño grupo de personas (generalmente menos de 100) y generalmente duran de 12 a 18 meses.

Fase 2: Los ensayos se llevan a cabo para definir la dosis máxima tolerada del producto en investigación, el plan óptimo de administración del producto en investigación (cuántas dosis y en qué intervalos de tiempo) y si el sistema inmune genera las respuestas deseadas. Estos estudios se llevan a cabo con una población de voluntarios de tamaño mediano.

Fase 2b: Los ensayos se llevan a cabo para darnos una idea temprana de si el producto en investigación es eficaz para prevenir la infección. Con base en los datos de estos estudios, los investigadores pueden ver si los resultados parecen favorables, lo que respalda el avance a la fase 3.

Fase 3: Los investigadores responden las preguntas: “¿Este producto en investigación previene nuevas infecciones? O si las personas se infectan, ¿el producto en investigación ayuda a controlar la infección para que no se convierta en una enfermedad grave?” Por lo general los ensayos clínicos de fase 3 incluyen a miles de personas.

Fase 4: Los ensayos clínicos pueden llevarse a cabo después que se haya encontrado que un producto es efectivo en algunas poblaciones, y se realizan para recopilar información adicional sobre seguridad y efectividad al evaluar el producto en poblaciones específicas, como niños o mujeres embarazadas.

La vacuna que está requiriendo de voluntarios en nuestro país se encuentra en la fase 3. Las personas que ingresen a la página web https://www.prevenircovid.org.pe podrán revisar información sobre el desarrollo de ensayos clínicos y registrarse para participar en alguno de los estudios que se implementarán en nuestro país por la CoVPN.

“El voluntario que se inscriba, tiene que ser de 18 años a más, no tenemos límite de edad, pero se pide que 30% de nuestros voluntarios sea mayor de 60 años porque es la población en mayor riesgo. Hay que destacar que la vacuna utilizada en este estudio no causará el COVID-19 a las personas que las reciban como parte del estudio, ya que no contienen el virus, ni vivo ni muerto. La mitad de los participantes del ENSEMBLE, recibirá la vacuna candidata y la otra mitad recibirá placebo en forma de una inyección con un preparado inerte. Contamos con la tecnología para estar en permanente contacto con nuestros voluntarios. Ello incluye el uso de aplicaciones de fácil instalación en un celular para monitorear siempre su salud”, nos agrega el doctor Robinson Cabello, Investigador en Vía Libre.

Como vemos es el momento de formar parte de esta nueva lucha contra el COVID-19, de convertirnos en parte de la historia de la medicina por un hecho nunca antes visto y que es la única vía de volver a la normalidad perdida.

Para más información ingresa a https://www.prevenircovid.org.pe/

[CONTENIDO PATROCINADO]