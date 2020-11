Historias de lucha: Mujeres que la pandemia no pudo detener

Con el inicio de la pandemia tuvimos que enfrentarnos a una realidad que puso a prueba nuestro carácter. Es allí donde las mujeres peruanas se convirtieron en ejemplos de lucha. Ellas, desde sus espacios personales y profesionales, vencen las adversidades y son el motor de nuestro país. A continuación, te presentamos tres historias de mujeres que nada las detiene.

Salir adelante en comunidad

Olinda Silvano es una de las lideresas de la comunidad Shipibo-Konibo en Cantagallo (Rímac). Durante la pandemia, el sistema de diseño llamado kené, tradición de su pueblo, se convirtió en símbolo de resistencia ante la adversidad.

De esta forma, Olinda motivó a las madres artesanas de Cantagallo a no detenerse. “Nuestro arte nos ayudó a salir adelante. No hemos perdido, seguimos con mucha fuerza”, dice. Y así sostienen sus hogares.

“Mis ancestros me dieron conocimientos. Así pude conocer a muchas personas y se me abrieron caminos”. En la actualidad, Olinda es considerada una de las más destacadas artistas amazónicas en el país.

“Jamás me voy a olvidar de donde crecí, de donde vengo. Mi papá me enseñó a querer a la familia, a ayudar a los ancianos, a los necesitados. Si alguien no tiene, ayudo; si alguien no sabe, enseño”, finaliza Olinda

Identidad que resiste

Gaudencia Yupari y Violeta Quispe, madre e hija, empezaron a confeccionar mascarillas durante la pandemia. Ellas son guardianas de la herencia cultural de Sarhua (Ayacucho), comunidad famosa por sus tablas pintadas. La historia de estas dos mujeres es de lucha e identidad.

Para ellas ―como para todos―, la llegada del COVID-19 marcó una etapa de incertidumbre. “¿Qué podíamos para seguir difundiendo nuestro arte?”, se preguntaba Violeta.

Recuerda que al inicio de la pandemia tuvo que salir a la calle y, para protegerse, se colocó una mascarilla quirúrgica. “No me sentía identificada”, cuenta.

Al volver a su hogar cogió unas telas y unos potes de pinturas. De allí salieron ocho mascarillas donde plasmó su identidad.

“Mamá, ¿por qué tú no lo haces con el bordado textil de la comunidad de Sarhua, que a ti te representa y es tu fuerte?”. Y así empezó esta historia de reinvención de Gaudencia y Violeta en tiempos de coronavirus.

La voz de todas

Desde hace veinte años, Antolina se dedica a hacer taxi. “Aprendí a conducir con un carrito que me compré”. Ella sentía que con un trabajo independiente ganaría más tiempo con sus hijos.

“Eso me permitió llevarlos y recogerlos del colegio. Era una satisfacción inmensa, porque todo lo que hacía era inspirándome en ellos”, comenta. Así empezó la lucha de Antolina. “A mí me empuja que mis hijos sean profesionales. Esa es la herencia que pienso dejarles”.

Además de su familia, tiene otro compromiso. Con megáfono en mano lucha por el empoderamiento de las mujeres y alerta sobre las señales de violencia en el hogar, como lideresa en el asentamiento humano Flor de Amacaes en el Rímac.

Ni siquiera la mascarilla pudo atenuar sus mensajes durante la pandemia. Es que ella sabe que la violencia familiar es un problema en su comunidad. “Con esta arduo tarea, y somos muchas las que estamos trabajando, algo ha bajado”, cuenta.

Estas son algunas de las historias de mujeres peruanas que nos motivan a no rendirnos ante la pandemia y a mirar el futuro con esperanza.

