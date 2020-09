El problema del embarazo adolescente

El embarazo adolescente es una emergencia que merece ser atendida a la brevedad, antes que su impacto repercuta en el futuro de la menor gestante. Hoy, en el Día Mundial de la Prevención del Embarazo Adolescente, concentraremos nuestra atención en este tema.

Una realidad preocupante

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2019) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 13 de cada 100 de adolescentes (12.6%) entre 15 y 19 años ya son madres o se encuentran embarazadas. Hasta el mes de julio, el Ministerio de Salud había registrado 26 mil partos a nivel nacional cuyas madres fueron menores de 19 años.

La ENDES 2019 da cuenta de las enormes brechas de desigualdad que existen en nuestra sociedad: las adolescentes que se encuentran en el estrato social con ingresos más bajos, las que residen en la selva o en zonas rurales, y las que tienen educación primaria se encuentran más vulnerables de quedar embarazadas.

“La pandemia nos encuentra cuando el embarazo en adolescentes sigue siendo un problema crítico y es que sus indicadores en los últimos 30 años no han variado. Lo que sí se ha podido identificar es la alta prevalencia de embarazos en menores de 15 años, que no cuentan con información adecuada y se convierten en víctimas de violación, lo que da cuenta de la inseguridad y el riesgo en el que se encuentran expuestas”, advierte Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex.

El impacto de una maternidad temprana

El embarazo repercute en la vida de los y las adolescentes a nivel físico, emocional y social. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo. Muchos de estos embarazos terminan en abortos clandestinos practicados por personas sin la debida formación profesional y en condiciones insalubres que ponen en riesgo su salud y su vida.

Entre las que llegan a dar a luz, siete de cada diez no deseaba quedar embarazada y ocho de cada diez abandona la escuela. Con una escasa o nula educación tienen menos competencias y oportunidades de encontrar un trabajo que les permita lograr sus expectativas de vida. Esto también tiene un costo económico para el país, ya que se pierden los ingresos que una mujer hubiera ganado durante su vida de no haber tenido un embarazo, señala la OMS. Es decir, este problema mantiene las desigualdades sociales e impide que las adolescentes salgan del ciclo de pobreza en donde se encuentran.

Frente a esta situación, corresponde que tanto las autoridades regionales y locales como los representantes de los ministerios de Salud, Educación y Mujer aborden el embarazo adolescente en el marco de una política multisectorial para la atención integral de la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes, que tenga en cuenta los enfoques de género e interculturalidad. Es momento de redoblar esfuerzos y garantizar que cumplan con su labor en la prevención de este problema.

Negar el aborto terapéutico es un acto de crueldad

Susana Chávez

Directora ejecutiva de Promsex

Hace casi 100 años, y al igual que otros países de la región, el Estado peruano incluyó en su legislación el aborto no punible por razones de salud. Desde entonces, aun con las desigualdades de género existentes, no era admisible sacrificar la salud y la vida de una mujer por un supuesto beneficio a otro/a.

Garantizar el acceso a anticonceptivos y al aborto seguro resulta primordial para impedir embarazos no deseados que pueden causar graves secuelas o fallecimientos. No existe ninguna razón para que las mujeres sean sometidas a estos riesgos, sobre todo cuando no están de acuerdo con seguir con la gestación. Esto es algo que lamentablemente aún ocurre en nuestro país, cuando un médico o funcionario, en vez de proteger la vida de las mujeres, decide que sean ellas las sacrificadas.

No sabemos cuáles son los impactos de haber impuesto embarazos forzados a las mujeres debido a la pandemia. Negar el acceso al aborto terapéutico es un acto de crueldad porque la tecnología existe, es de muy bajo costo y ofrece mucho menos riesgo que un parto. Estos servicios no deberían dejar de proveerse nunca, porque su necesidad y urgencia no entiende de cuarentenas.