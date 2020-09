Enfermero lambayecano logra primer lugar a nivel nacional en Serums

Lambayeque. Guillermo Montenegro, profesional de la salud, alcanzó el primer lugar a nivel nacional en el proceso de adjudicación al Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (Serums) 2020-II organizado por el Ministerio de Salud. Además, en el 2019, logró el tercer puesto en el Examen Nacional de Enfermería (ENAE) organizado por la Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Enfermería.

“Este logro muestra las capacidades y habilidades que pude adquirir durante mi formación profesional. Todo aquel estudiante es autor de su futuro y durante mucho tiempo me dediqué a lo que me gusta, con el apoyo de mi familia. Agradezco a Dios y a quienes me apoyaron para conseguir este gran logro”, aseguró Montenegro.

El Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (Serums) es una actividad que realizan los profesionales de la salud al Estado peruano y constituye un requisito obligatorio para optar por la segunda especialidad o para trabajar en un centro de salud público y obtener becas del gobierno para futuras capacitaciones.

Este es un programa de servicio a la comunidad que está orientado a desarrollar actividades de prevención y promoción en centros y puestos de salud, principalmente, en zonas rurales o urbano marginales consideradas de menor desarrollo del país.

