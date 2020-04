Xerox y Vortran Medical se asocian para la producción masiva de respiradores desechables

Xerox Holdings Corporation (NYSE: XRX) y Vortran Medical Technology se han unido para acelerar y aumentar la producción del respirador GO2Vent de Vortran y su correspondiente monitor de presión de las vías respiratorias (APM-Plus) para los hospitales y las unidades de respuesta a emergencias que luchan contra el COVID-19.

Las dos compañías trabajan para responder rápidamente a la escasez de equipos críticos de ventilación necesarios para ayudar a la respiración de los pacientes. Asumiendo un suministro estable de piezas esenciales, las empresas aumentarán rápidamente la producción de aproximadamente 40,000 respiradores en abril a entre 150,000 y 200,000 respiradores al mes de junio. Juntos, Xerox y Vortran podrían producir hasta un millón de respiradores en los próximos meses.

Si bien el GO2Vent no puede reemplazar a los respiradores que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos (UCI), se utilizan de forma generalizada en situaciones de emergencia, transporte interhospitalario y resonancias magnéticas. Dada la escasez de respiradores utilizados en la UCI, los profesionales sanitarios están usando herramientas como ésta y otras tecnologías para apoyar a los pacientes que aún no necesitan o ya no requieren un dispositivo de respiración como los usados en las UCI, dejando estos libres para otros pacientes.

“Reunimos virtualmente las mentes más brillantes de Xerox y Vortran y descubrieron cómo producir a gran escala esta tecnología crítica”, dijo John Visentin, Vicepresidente y CEO de Xerox. “Queremos ayudar para garantizar que los médicos, enfermeras y paramédicos de primera línea tengan los recursos necesarios para ayudar al creciente número de pacientes con COVID-19”, indicó.

Xerox planea fabricar estos respiradores y dispositivos APM-Plus aprobados por la FDA en sus instalaciones en las cercanías de Rochester, NY, donde se fundó la compañía y mantiene una gran presencia. Vortran continuará fabricando respiradores en su actual instalación en Sacramento, CA.

“La asociación con Xerox tiene un objetivo claro: ayudar a salvar tantas vidas como sea posible. Con la tecnología probada de Vortran y la capacidad de Xerox para la fabricación a gran escala, creemos que podemos suministrar a los proveedores de atención médica hasta un millón de respiradores en los próximos meses”, explicó el Cofundador y Director Ejecutivo de Vortran, Gordon A. Wong, M.D. “Para todos nosotros esto será lo más importante que hayamos hecho nunca”, aseguró.

El GO2Vent de Vortran fue diseñado para su uso en emergencias, desastres naturales y brotes de enfermedades como la pandemia COVID-19. Es un respirador desechable que se puede instalar en minutos y desechar después de su uso por un solo paciente, proporciona apoyo a través de una vía aérea segura y puede utilizarse con un compresor, oxígeno o aire con un mínimo de 10 litros por minuto de flujo.

El GO2Vent puede proporcionar soporte respiratorio continuo hasta 30 días y funciona independientemente del APM-Plus de Vortran. El APM-Plus es un dispositivo portátil que funciona con baterías y se conecta a un GO2Vent, proporcionando una mejor supervisión del estado del paciente y de los parámetros respiratorios clave. Dada la necesidad de confirmar los suministros clave, las compañías están evaluando activamente la rapidez con la que se puede aumentar la producción de los dispositivos APM-Plus.

Además de aumentar la producción del GO2Vent y el APM-Plus, Xerox y Vortran esperan recoger, analizar los datos y la información de los profesionales sanitarios en primera línea contra el COVID-19 para diseñar y producir a gran escala las correspondientes modificaciones externas que puedan añadirse al GO2Vent para ampliar las aplicaciones potenciales de este equipo que salva vidas.