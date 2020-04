Covid-19: Honda pone a disposición flota de autos y entrega de motofumigadoras

Ante la difícil situación que vive el Perú por la pandemia del Coronavirus (COVID-19), resulta necesaria la unión y respuesta del sector privado a los grandes esfuerzos que realiza el gobierno nacional.

Por ello, sumado a uno de los pilares que tiene Honda del Perú desde hace 45 años que es brinda bienestar y seguridad, se une a esta lucha tras firmar un convenio de colaboración con el Ministerio de Salud (MINSA) para poner a su disposición camionetas Honda modelo HR-V para facilitar el traslado de personal médico y personal de salud que se encuentran en la primera línea de batalla del COVID-19.

Asimismo, la marca japonesa, realizó una donación y capacitación en el uso de 30 Motofumigadoras a la municipalidad de Lima, los cuales, contribuirán a la desinfección de espacios público, protegiendo la salud de toda la comunidad.

“Honda del Perú no ha querido ser ajeno ante el Estado de Emergencia que vive nuestro país y desde nuestro sector, hemos querido contribuir haciendo entrega de camionetas y motofumigadoras que ayudarán a salvaguardar la vida de las personas. Estaremos atentos a seguir colaborando con esta difícil situación, de la cual estamos seguros que saldremos más fuertes, unidos y con más sueños por cumplir. Hoy, el Perú no se detiene porque sigue luchando, y, si los sueños y el Perú no paran, nosotros tampoco lo haremos”, refirió Jorge Oshiro, director comercial de Honda del Perú.

Asimismo, la empresa automotriz brindará servicio técnico a las mencionadas unidades para mantenerlas en óptimas condiciones.