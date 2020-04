¿Cómo cuidar a los pequeños mientras estamos en casa?

Ante la pandemia que se viene dando a nivel mundial, el Perú adoptó medidas como el aislamiento social obligatorio que obligan a todo ciudadano a quedarse en sus hogares, salvo excepciones, como compras de alimentos y medicinas, así como acudir a los bancos.

En este sentido, las familias están teniendo más tiempo para compartir en familia; sin embargo, deben conocer la importancia de seguir con una alimentación adecuada para los pequeños de la casa, estar pendiente de los infantes para evitar accidentes, mantener la casa limpia por el bien de todos los integrantes, entre otros consejos esenciales para esta época.

En vista de ello, Ximena Luna, especialista de Babysec, brinda cinco consejos para lograr un ambiente saludable durante estos días que estaremos dentro del hogar:

Lavarse la mano

Antes de cualquier actividad que se realice en casa, más aún si vamos a tener contacto con nuestros hijos es indispensable lavarse las manos con abundante jabón por 30 segundos.

Limpieza exhaustiva

Un estudio de La Universidad de Colorado de Estados Unidos, muestra que un promedio de 9.000 distintas especies de microbios viven en nuestras casas. Por ello, recalca, la importancia de limpiar y desinfectar: paredes, pisos, techos, ventanas y superficies como armarios, interruptores de luz, puertas, muebles, juguetes, bicicletas, entre otros.

Asimismo, lavar fundas, sabanas, toallas, regularmente. Por otro lado, mantener la casa siempre ventilada.

Alimentación saludable

Es muy importante mantener una buena salud emocional y física durante el aislamiento. Se exhorta mantener la despensa estructurada y organizada, para evitar salir y disminuir el riesgo. En este sentido, detallamos los alimentos adecuados en estos momentos:

- Verduras, hortalizas y frutas.

- Legumbres

- Cereales integrales o de grano entero y tubérculos

- Carnes, pescados, mariscos y huevo.

- Lácteos o derivados vegetales.

- Frutos secos y semillas. Estos alimentos son fuente de grasa saludable y fibra, perfectos para la merienda.

Prevenir los posibles accidentes

Según La Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80% de los accidentes se producen en ámbitos privados y el 50% en el propio hogar. Entre el año y los tres años de vida donde el comienzo de la deambulación y la progresión del dominio de su cuerpo y la autonomía se potencian con la curiosidad propia de querer descubrir el mundo, sin comprender el potencial peligro.

Para prevenir las caídas de alturas y golpes, se aconseja acostar a los bebés en su cuna cerrada. Asimismo, no dejar expuestos bancos, ni mesas que tienten a los niños a escalar próximos a ventanas, balcones, asegurar posibles huecos con mallas de protección, no dejar superficies resbaladizas y sucias, así como no dejar objetos innecesarios desparramados.

Contar con kit de higiene para el bebé

El kit de higiene debe contener: alcohol en gel, algodón, hisopos, pañales, toallita húmedas y cremas de escaldaduras. Recordar lavarse las manos antes y después de cambiar el pañal al infante. Debemos tener el hábito de cambiarlo en un mismo lugar de la casa donde esté el estuche con los implementos necesario para asearlo.