Verano 2020: cuatro tips para conducir en carretera

Las carreteras son vías rápidas que sirven para el transporte de miles de vehículos cada día. Y ahora, en verano, una de las más transitadas es la Panamericana Sur, que es utilizada por aquellos que se dirigen semanalmente a las playas cercanas a Lima.

Debido a la alta velocidad de los traslados, los largos recorridos sin descansar o la falta de visibilidad en las noches, estos espacios pueden tornarse peligrosos. Una muestra de ello es que entre enero y septiembre de 2019 se registraron 3,091 accidentes en autopistas, según reportó la Policía de Carreteras del Perú, de los cuales, el 20% sucedieron justamente en la vía rápida hacia el sur, siendo la segunda ruta con más incidentes de este tipo.

Los grandes tramos por las carreteras podrían llegar a ser peligrosos si no se toman las medidas adecuadas. Por ello, los especialistas de Ford Perú comparten 04 tips muy optimizar la seguridad en estas vías:

1. Controlar las luces:

En las autopistas es obligatorio encender los faros para circular y en las noches, debido a la visibilidad reducida, a veces es necesario incluso activar la opción de iluminación alta. Sin embargo, hay que ser muy cuidadoso pues se debe encontrar el balance entre optimizar la visibilidad y no encandilar a los conductores cercanos. Actualmente, existen sistemas que ya realizan esta actividad de manera autónoma para que la atención del conductor se centre en la ruta. Tecnologías como Auto High-Beams cambian automáticamente los faros a modo alto si el camino es oscuro y se atenúan ante la presencia de vehículos que circulan en sentido contrario. Modelos como New Ford Edge, Ford Expedition o New Ford Ranger ya cuentan con estas innovaciones.

2. Monitorear siempre los espejos:

En las vías rápidas transitan vehículos de diferentes dimensiones y a diversas velocidades, los cuales puedan ubicarse en posiciones imperceptibles para el conductor o ‘puntos ciegos’. Estas limitaciones en el rango visual dificultan el cambio seguro entre los carriles. Actualmente se han desarrollado innovaciones como el sistema BLIS, presente en Ford Escape, New Ford Edge, Ford Explorer y Ford Expedition, que indica si hay vehículos que se encuentran en dichos puntos ciegos mediante una luz parpadeante en los espejos laterales.

3. Descansar es fundamental:

Si se va a conducir de día o, aún más de noche, lo mejor es descansar apropiadamente sin importar la distancia del recorrido. Esto debido a que el agotamiento reduce la capacidad de reacción y puede provocar desviamientos en el carril, lo que aumenta las probabilidades de accidentes. Adicionalmente, el conductor puede tener asistencia de algunas tecnologías como:

a. El sistema de Mantenimiento de Carril, que utiliza la cámara frontal para monitorear las líneas de la pista y brindar asistencia automática para que el auto vuelva a su curso normal en caso de desvíos involuntarios.

b. El Detector de Fatiga monitorea el patrón de manejo comparándolo con el performance de los últimos 6 minutos. Si detecta un comportamiento de cansancio, se activan alertas visuales y sonoras sugiriendo tomar un descanso.

Algunos modelos como New Ford Edge, Ford Explorer o New Ford Ranger cuentan con este tipo de sistemas.

4. Mantener una distancia prudente:

Para evitar accidentes, es importante mantener distancia con el vehículo delantero. Se recomienda que la separación sea de 1 metro por cada 10 km/h, esto permite reaccionar y frenar oportunamente. Para apoyar esta tarea, ya existen sistemas revolucionarios como el Asistente de Pre-Colisión con detección de peatones y vehículos que activa los frenos ante la cercanía inesperada de personas o vehículos, hasta una velocidad de 80 km/h. Modelos como New Ford Edge o New Ford Ranger ya lo incluyen.

Los modelos del line-up de Ford presente en el Perú contemplan algunas de estas tecnologías, y cabe resaltar que todas ya forman parte de la innovadora plataforma integral Co-Pilot 360® de Ford incluidas en New Ford Edge, que suma estas funciones y muchas más para anticiparse a todo por los conductores.

Con estas innovaciones y tips los conductores estarán mejor preparados para sus próximos viajes por carreteras.