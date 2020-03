Automovilismo: Team Motul logró una victoria en las 6 Horas Peruanas

Los equipos que compitieron en Las Seis Horas Peruanas y los coches que fueron potenciados por los Lubricantes Motul, demostraron en esta dura carrera de resistencia que estuvieron en manos de los mejores en la protección de sus motores. El triunfo en la TC Light del Team José Tizón, Francisco Bordo, Harry Stenning y Michael Espinoza en Fiat Palio fue una de las pruebas de la efectividad de Motul.

Tras lubricar las máquinas más finas y de alta gama del mundo, como las del auto alemán BMW M3 del Saba Motorsport de los pilotos Said Saba, Raúl Saba, Jorge Cardeña y Jean Paul Peyón o de la japonesa Honda New Civic de Christian Kobashigawa, José Wong y José Chang, los segundos lugares obtenidos -el primero en Fuerza Libre y el segundo en TC 2000- confirman que el triunfo en la TCLight no es nada casual.

Motul superó las expectativas de sus experimentados pilotos. La marca francesa de lubricantes es representada en Perú exclusivamente por el Grupo Socopur. Los Lubricantes Motul se encuentran trabajando paralelamente en rally, circuito, drifting, raid y en las diferentes manifestaciones del deporte motor, dejando en cada una de sus presentaciones su alta calidad, por lo que son los preferidos en el mundo entero.