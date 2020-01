Realizan evento “Verano Off Road” en la Chutana

Ser Subarista implica vivir un estilo de vida particular y único. Sobre todo, a la hora de hacer un espacio en el caos de la rutina diaria para escapar de ella y salir de la zona de confort. El auto viene a ser el medio perfecto que te ayudará a lograrlo. Gracias al ADN de la marca el dueño de un Subaru puede sentirse seguro y en control, para manejar sobre cualquier terreno.

El pasado sábado 18 de enero, Subaru inició el verano invitando a Subaristas al predio off road en La Chutana, con el fin de compartir una mañana de camaradería y adrenalina; oportunidad perfecta para combatir la “Indoorancia” (Indoor + Ignorancia = Indoorancia).

Durante la jornada, los invitados pudieron probar el motor Subaru Boxer, All Wheel Drive y XMODE de los modelos All New Forester, XV y Outback en las dunas de la locación. Entre los invitados estuvieron el conductor Luciano Mazzetti, la periodista deportiva Joanna Boloña y el coach triatlonista Guillermo Acuña de Trifit Perú, entre otros amigos de la marca que pudieron disfrutar esa mañana. Además, pudieron degustar de unas pizzas artesanales y conocer más sobre los accesorios del Mundo Subaru bajo la carpa del evento.