Huancavelica: Mejorarán carreteras en lugares turísticos y zonas productivas de la región

Para trabajar en el mantenimiento, ampliación y construcción de carreteras y la atención de emergencias en forma oportuna, el Gobierno Regional de Huancavelica, presentó el moderno equipo de maquinarias adquirido en un hecho sin precedentes en la historia de la región.

Se trata de maquinarias para construcción, pesadas, livianas y menores en una cantidad superior a los 40. La población de Huancavelica, tuvo la oportunidad de apreciar y admirar las modernas unidades que se apostaron a lo largo de la avenida Manchego Muñoz desde la Plaza de Armas hasta la plaza de Santa Ana, en una distancia de más de seis cuadras.

Ahí, estuvieron ubicadas las motoniveladoras, excavadoras sobre orugas, cargadores frontales, rodillos liso vibratorios, tractores de orugas, camiones cisternas, camiones volquetes, tracto-cama bajas, camionetas 4x4, camioneta rural (combi), haciendo un total de 38, a los que se sumarán en las siguientes semanas la micropavimentadora y el tractor neumático, además de las comprensoras, motobombas y montacargas.

Este soñado proyecto, demandó al Gobierno Regional de Huancavelica, una inversión de 45 millones 348 mil 914.41 soles, el mismo que consta de tres componentes. El primero está relacionado a la adquisición de maquinaria, el segundo a la construcción del taller mecánico y finalmente el diseño de modelo de gestión.

La presentación y entrega estuvo a cargo del gobernador regional, Maciste Díaz Abad, quien, en compañía del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna Flórez, recorrió toda la avenida en medio de la algarabía de la población.

Articulación regional

El gobernador regional, Maciste Díaz, aseguró que, para hacer buenas carreteras en toda la región, siempre soñó con hacer realidad un equipo de maquinaria de la magnitud como la adquirida, porque Huancavelica es la que menos carreteras asfaltadas tiene de todas las regiones del Perú, entre vías nacionales departamentales y vecinales. En ese sentido, dijo que, con estas maquinarias, se empezará a trabajar en la articulación de la capital con todas las provincias y de la capital de las provincias con todos los distritos, pero a través de buenas y excelentes carreteras de doble vía. “Ha sido un sueño desde nuestra primera gestión (2011-2014). Ahí se realizó el proyecto para comprar este pool de maquinaria”, detalló la autoridad regional.

Adelantó que se harán carreteras a los lugares turísticos y zonas productivas de la región, más aún, que está en pleno proceso de convertir a Huancavelica en la primera región orgánica del Perú y Sudamérica, para lo cual, se necesita más que nunca, mejores carreteras para el traslado de los productos.

Díaz Abad, informó a la población, que en reiteradas ocasiones habló en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre la importancia de asfaltar las carreteras de Huancavelica, más aún, teniendo en cuenta que el presidente Martín Vizcarra está impulsando el programa de ProRegión, de los cuales, a Huancavelica le corresponde 1,230 kilómetros, de los 15 mil kilómetros programados en todo el Perú.

“La brecha que tiene Huancavelica es tan grande, porque los 1,230 kilómetros, todavía es insuficiente, por eso, es que hemos comprado este equipo de maquinaria. Solo me queda invocar a los alcaldes provinciales y distritales, trabajar de manera conjunta. No importa el color político, eso se acabó el día de las elecciones y les he demostrado con la transferencia de presupuestos”, comentó, Díaz Abad.

Para terminar, expresó al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas, que Huancavelica es una región estratégica que parece estar tan lejos, simplemente, porque no tiene aeropuerto.

“Le informó que el gobierno regional ya trabaja en la elaboración de los estudios de pre inversión para hacer realidad el Aeropuerto de Huancavelica. Necesitamos su apoyo, señor presidente del Consejo Ministros, también en el tema del Tren Macho que tiene que funcionar y moderno, porque es un patrimonio del pueblo huancavelicano”, finalizó.

Dato:

El proceso de adquisición estuvo a cargo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC). Alcaldes provinciales y de varios distritos de la región, así como autoridades comunales y otras zonas del interior de Huancavelica fueron testigos de esta importante ceremonia.