Destacan recopilación de villancicos antiguos de navidad de historiador Miguel Seminario Ojeda

Una importante cadena nacional de noticias se destacó el trabajo de recopilación de villancicos antiguos de navidad realizada por el historiador sullanero Miguel Arturo Seminario Ojeda, precisando que es “un trabajo enorme para guardar parte de nuestro patrimonio cultural y musical recopilando viejos villancicos de origen virreinal”. La recopilación de los cincuenta villancicos ha sido publicada por Caja Sullana como un aporte a la identidad y cultura en nuestro país.

Joel Siancas Ramírez, Presidente del Directorio de Caja Sullana señaló que “la recopilación de los villancicos que se cantaban antiguamente, forman parte de la identidad de los pueblos del Perú y de las vivencias navideñas de la época. Representan un viaje por nuestra historia y alimentan la tradición navideña que con especial afecto Caja Sullana pone a disposición de la comunidad”.

Lee también: Humberto Abanto: PJ rechazó pedido de prisión preventiva en su contra

La publicación de la recopilación de los villancicos antiguos de navidad va acompañada de una breve presentación de “La navidad a través de los años” en que se relatan las principales tradiciones que representan el nacimiento de Jesús en distintos lugares del Perú y las canciones que se entonaban en esas épocas.

“Estos cantos navideños recogidos y cantados en la década del 60 del siglo XX, los he conservado en mi memoria y otros los he recibido por tradición oral como parte del trabajo de investigación que he realizado”, señala Miguel Arturo Seminario Ojeda.