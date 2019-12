Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú celebra su 61° aniversario de fundación

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) celebra este 19 de diciembre su 61° aniversario de fundación y lucha consecuente en la construcción de un país con democracia y justicia social.

“No solo construimos las carreteras que unen los pueblos o las obras de infraestructura que son el motor del país, sino también defendemos la democracia en tiempos de dictadura”, afirmó Luis Villanueva, secretario general de la FTCCP.

Los trabajadores de la construcción fueron parte del movimiento popular que se movilizó para derrocar a los dictadores Francisco Morales Bermúdez, en los 70, y Alberto Fujimori, en los 90, hasta la restitución de la democracia en el país.

“Combatimos las dictaduras y apostamos por la democracia, la que concebimos como un espacio donde el pueblo puede expresarse libremente y participar en la creación y distribución de la riqueza del país”, señaló.

Explicó que el diálogo es un camino para alcanzar sus objetivos institucionales. La FTCCP tiene negociación colectiva por rama de actividad, herramienta legal que utiliza para discutir su Pliego Nacional de Reclamos con los empresarios.

“Producto de ello, cada año hay incremento salarial en el sector construcción, donde se recupera la pérdida del valor adquisitivo de los salarios debido a la inflación. Eso es producto del buen manejo de los dirigentes en la negociación colectiva con los empresarios”, indicó.

El máximo dirigente sindical de construcción civil señala que la unidad de los trabajadores y la conducción de sus dirigentes sindicales ha constituido a la FTCCP en un ejemplo de sindicalismo democrático y con resultados para sus afiliados.

“Somos la fuerza que construye el Perú y actualmente avanzamos en la construcción de un referente político propio para hacer desde el Gobierno los cambios que el país necesita”, sentenció.

La celebración se realizará el 19 de diciembre, a las 11.30 a.m. en su local sindical de Prolongación Cangallo 670, La Victoria (Lima). Horas antes, a las 9 a.m., los trabajadores realizarán una romería al busto de Pedro Huilca Tecse, ex secretario general de la FTCCP y la CGTP, en la Alameda 28 de Julio, Cercado de Lima.