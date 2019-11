Una de cada 5 peruanas afirma que si pudiera elegir no volvería a nacer mujer, según encuesta

Pese a todos los esfuerzos de distintos actores de la sociedad civil para combatir las situaciones de desigualdad y violencia que ponen a la mujer en situación vulnerable, una encuesta realizada en octubre último por Ipsos Apoyo en conjunto con la marca Anaflex Mujer para la campaña social #MujerPorSiempre ha arrojado una estadística reveladora: si pudiera elegir, 1 de cada 5 peruanas no volvería a nacer mujer.

“¿Si volvieras a nacer, elegirías ser mujer?” fue la pregunta que se aplicó del 15 al 20 de octubre a una muestra de 501 mujeres de los diferentes niveles socioeconómicos en zonas urbanas de Lima, Costa Norte, Costa Sur, Costa Centro, Sierra Norte, Sierra Sur, Sierra Centro, Oriente, comprendiendo 23 regiones del país.

La consulta de Anaflex Mujer buscaba consolidar mensajes de empoderamiento femenino. Y aunque, en promedio, el 79% de las peruanas se alineaba con el hashtag #MujerPorSiempre y volvería a nacer como tal, no se podía dejar de atender esta alerta de la realidad: un significativo 18% no lo haría si pudiera elegirlo y 3% no precisa. Ese porcentaje se incrementa en el interior del país, principalmente en el Sur y el Oriente, regiones en que alcanza el 29% (3 de cada diez mujeres).

La consulta lanza dos preguntas abiertas y complementarias: “¿Por qué sí volverías a nacer mujer?” y “¿Por qué no volverías a nacer mujer?”. Si bien la primera recibe abrumadoras muestras de orgullo de género, las respuestas a la segunda plantean enormes desafíos: 91% de las respuestas se relacionan con situaciones de desigualdad en un contexto de violencia sistémica contra la mujer en sus distintas manifestaciones (física, verbal, psicológica, etcétera).

Falta de oportunidades de trabajo, menores remuneraciones y más responsabilidades, violencia objetiva, sociedad machista, son algunas de las razones que explican ese índice negativo.

Al respecto, Vanessa Borrero, Gerenta Comercial de la marca y vocera de la campaña, indica: “Ante la situación actual de violencia que vive nuestro país, y fieles a nuestro compromiso de impulsar el empoderamiento de las mujeres, este año presentamos #MujerPorSiempre, que busca inspirarlas a encontrar a su alrededor y en ellas mismas el poder que llevan dentro y a tener claro lo importante que son para nuestra sociedad. Como decimos las mujeres de nuestra empresa, así como Anaflex Mujer puede con los cólicos menstruales, las mujeres podemos con todo”.

La violencia contra la mujer es uno de los flagelos del mundo actual. El último reporte del INEI arroja que el 65,9% de las mujeres de 15 a 49 años ha sido víctima de algún tipo de violencia (psicológica, verbal, física o sexual). A ello se suman los 143 casos de feminicidio registrados solo en lo que va de 2019, de acuerdo con el reciente reporte del Ministerio de la Mujer. Los departamentos con mayor índice de violencia son Lima (32%), Arequipa (8%), Cusco (8%) y Junín 6%.