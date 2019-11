Un museo para la ciencia en Cajamarca impulsado por la minería

La curiosidad de los niños y niñas es admirable. Tienen un sentido extraordinario para asombrarse y sorprenderse de los detalles que forman parte de su día a día. Esa capacidad es un mecanismo innato para descubrir el mundo. Sin embargo, diversos factores en nuestra educación, sumado a la vorágine digital, están ocasionando que la concentración y el interés se vayan reduciendo. El Museo de Agua y Tierra (MAT) Interactivo ha sido creado para recuperar el sentido del asombro, motivar el interés por la experimentación y proporcionarle a nuestros niños y niñas un entorno favorable para el descubrimiento.

Se trata de un museo original, de ingreso libre y único en Cajamarca. Coloca el juego, la interacción y la experimentación en el centro de su propuesta. Esta iniciativa estimula la reflexión y el aprendizaje de conocimientos científicos relacionados, principalmente, al agua y la tierra. En ese entorno, el visitante es el protagonista. No hay barreras, no hay objetos intocables. Aquí está prohibido no tocar. Todo es útil para aprender.

Una experiencia sorprendente para los niños

La experiencia ha sido sorprendente para los niños y niñas, acostumbrados a una educación mecanicista, quienes se retiran del museo transformados, no solo con una sonrisa, sino con la cabeza llena de ideas para experimentar.

Brian Campos, estudiante del Colegio de Alto Rendimiento de Cajamarca, visitó el MAT y nos cuenta su experiencia: “Considero que lo más importante del museo para mí, fue el hecho de que me generó curiosidad. Y considero que la competencia más importante que he desarrollado es la competencia de indagación, gracias a las diferentes interacciones que teníamos que hacer con los experimentos”.

Esta experiencia se apoya en un trío sinérgico: los contenidos, los módulos interactivos y la acción de los mediadores (jóvenes practicantes de carreras universitarias en Ingeniería Ambiental, Minas, Hidráulica y Geología).

Un trabajo complementario al de la escuela

La educación no formal carece de espacios que ofrezcan un trabajo complementario al de la escuela. Esta realidad, sumada a las deficiencias del modelo educativo, que no promueve la reflexión ni estimula la curiosidad, limita el desarrollo de nuestros futuros ciudadanos.

Ante esto, el MAT Interactivo ha dado el primer paso para incentivar la reflexión creativa, estimular la curiosidad metodológica y generar el encuentro entre la experiencia común y el conocimiento científico. Se busca que los niños y los jóvenes aprendan a hacerse preguntas y desarrollen un pensamiento crítico en torno al desarrollo sostenible.

¿Dónde está ubicado el Museo de Agua y Tierra?

El Museo Agua y Tierra (MAT) Interactivo, es una iniciativa de la Asociación Los Andes de Cajamarca, organismo corporativo de Minera Yanacocha. Abre sus puertas en julio del 2018 y está ubicado en el complejo Gran Qhapac Ñan.

A la fecha ha recibido más de 21 mil visitantes quienes disfrutan de sus distintos espacios como la Sala Interactiva, en la que hay 11 módulos interactivos referentes al agua, la tierra y los minerales; la Sala Mineralizados, en donde a través de la simulación de un socavón se puede conocer la riqueza que la tierra guarda en su interior y la Sala de Experimentos en los que la indagación, los cuestionamientos y los saberes previos son base para la construcción del conocimiento científico.

Auspiciado por: