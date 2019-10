Congreso Empresarial Amazónico: una propuesta de Desarrollo Sostenible e Inclusivo

Alrededor de seiscientos empresarios y autoridades de las regiones amazónicas participaron en el primer congreso empresarial que fue inaugurado ayer por el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, quien llegó con los ministros de Relaciones Exteriores y Transportes y Comunicaciones; Gustavo Meza-Cuadra y Edmer Trujillo.

“Estamos aquí presentes como una demostración de compromiso de mi gobierno con la Amazonía, desde Pucallpa quiero decir al Perú que las decisiones importantes tomadas hace pocos días han sido respetando escrupulosamente nuestra democracia y constitución” sostuvo el presidente al inaugurar el congreso. Evento que rebasó toda expectativa ya que se esperaban cuatrocientos inscritos y se tuvo que acondicionar otras salas del Hotel Costa del Sol para que puedan participar más personas, sin embargo, muchas se quedaron sin ingresar.

Por su parte, el gobernador regional de Ucayali, Francisco Pezo Torres manifestó que la Amazonía representa el 60% del territorio peruano, un potencial que debe alcanzar su crecimiento conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y para ello se están dando las mayores facilidades, también expresó su agradeciendo a los diferentes actores que están trabajando por el desarrollo amazónico.

De otro lado, el empresario Samuel Dyaer, del grupo Pro Ucayali señaló que todo eso se va a poder lograr si hay una alianza pública privada. Los empresarios queremos invertir, pero si no hay infraestructura, no hay energía, no hay carreteras, entonces cómo sacamos nuestros productos todo tiene que ir de la mano no podemos trabajar con inversiones, aislados y viceversa el Estado no puede trabajar si es que los empresarios no invierten.

Este evento busca analizar los indicadores económicos, sociales, de competitividad, aporte de la Amazonía al PBI, fortalezas y recursos con el fin de contar con un plan de desarrollo que permita a las instituciones públicas y privadas articular para superar obstáculos y perdidas en la duplicidad de funciones, dijo José Llontop Vigil, presidente de la Cámara de Comercio de Ucayali, organizador del congreso.