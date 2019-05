Trota con Propósito Perú: Cuidando el medio ambiente a través del deporte

El ejercicio y la ecología son las dos tendencias que están cautivando cada vez más a las personas, dando paso al plogging, una nueva modalidad deportiva impulsada desde Estocolmo (Suecia), que combina la práctica deportiva con el amor por el medio ambiente: se trata de salir a correr e ir recogiendo los desperdicios que uno vaya encontrando en el camino. El término es el resultado de la fusión de la popular palabra inglesa ‘running’ y la expresión sueca ‘plocka upp’, que significa recoger.

Esta nueva tendencia está tomando las calles de las principales ciudades del mundo y Lima no podría ser la excepción. Prepárate para combinar tu pasión por el deporte con el amor por la naturaleza en la II edición de “Trota con propósito” un evento impulsado por Ecologics que busca insertar en los peruanos tres buenos y simples hábitos como no botar la basura en ningún espacio público, animarse a recoger la basura que uno encuentra en el camino, aunque no la haya botado uno mismo, así como aprender a separar y reciclar los desechos con la finalidad de mantener la ciudad más limpia y libre de contaminación.

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 9 de junio a las 8:30am en Jesús María. Contará con 4 puntos de partida y dividirá a los 1000 participantes en 10 rutas distintas que se ramificarán por todo el distrito, culminando en el Campo de Marte donde los esperarán promotores de Ecologics y el Ministerio del Ambiente para enseñarles a segregar los residuos que hayan recogido durante el recorrido, buscando que cada tipo de basura cumpla un proceso adecuado de desecho y si es posible, sea reciclado.

La II edición de “Trota con Propósito” cuenta con el auspicio del Ministerio del Ambiente, El Comercio, Herbalife Nutrition y Enterogermina (Sanofi CHC) y la colaboración de la Municipalidad de Jesús María, Perú Runners, Sport Madness y Perú Limpio.