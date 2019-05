Promueven uso del cinturón de seguridad posterior y del sistema de retención infantil

El uso del cinturón de seguridad disminuye entre un 40 y 50 % el riesgo de muerte de los ocupantes delanteros de un vehículo y entre un 25 y 75 % el de los pasajeros de asientos posteriores, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este mismo sentido, es necesario pensar en los bebés y niños, pues un correcto uso del sistema de retención infantil, reduciría entre 75 y 80 % el riesgo de muerte en un choque automovilístico.

En el marco de la Quinta Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, el Touring y Automóvil Club del Perú, con el apoyo de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), lanza una campaña de sensibilización en favor de la seguridad y la educación vial llamada “El pasajero también cuenta”, con la que busca promover el uso del cinturón de seguridad en asientos traseros, además del correcto uso del sistema de retención infantil (SRI).

“Los conductores se preocupan de usar el cinturón y que también lo use su copiloto, pero no se detienen a pensar en las personas que van en los asientos posteriores. Frente a un accidente, esto podría derivar en severos daños para los ocupantes del vehículo. Un dato a tomar en cuenta es que no llevar cinturón constituye una falta grave que conlleva una multa de S/ 336 y 20 puntos en contra en el récord del conductor”, sostiene Victor Añazco, jefe de movilidad segura y sostenible del Touring.

En el país existe una ley que establece la obligatoriedad del uso de los SRI para niños desde los 0 a los 12 años; sin embargo, en innumerables ocasiones el adulto coloca al menor en sus piernas y lo protege con sus brazos. Esto no es suficiente, ya que en un accidente a 60 km/h, un niño de 10 kg puede llegar a pesar el equivalente a 400 kg, en consecuencia, este saldría despedido del vehículo.

El Touring realizará activaciones en la semana del 6 al 12 de mayo en los cruces más transitados de Lima. A través de dinámicas buscan captar la atención de conductores y pasajeros, a quienes exhortarán en el uso del cinturón y en la adecuada instalación del SRI.

Además, con esta campaña se busca la participación ciudadana con la recolección de firmas para impulsar que se incluya la verificación del buen estado de los cinturones de seguridad en el certificado de revisión técnica.