OPI presenta su nueva colección junto a Luana Barrón

Luana Barrón, ícono de la moda, influencer y actriz siempre sabe qué usar para cada ocasión sin perder su estilo. Es por eso que OPI, marca de esmaltes para uñas, y Luana crearon la colección #LuanabyOPI inspirados en lucir nuestra mejor versión.

Esta colección de edición limitada está conformada por doce colores y saldrán a la venta el próximo miércoles 3 de abril del presente año. OPI y Luana pensaron en cada detalle para esta colección, es por eso que veremos desde tonalidades pasteles, colores vivos hasta brillantes, todos inspirados en cada experiencia que vivió Luana a lo largo de los años.

Un color diferente para cada ocasión

Entre los colores de esta colección nos encontramos con colores pasteles como Sweet Heart, de apariencia dulce y neutral, perfecto para una fina manicure; Meet a boy as cute as can be de apariencia fresca y vibrante, perfecto para combinarlo con el sol y un look playero; Frenchie Likes to Kiss, una tonalidad sutil imprescindible en el tocador de cada mujer; Rydell Forever (Leather Like) un color fresco y neutral; Was It All Just A Dream color simultáneamente audaz y discreto.

Se suma a la colección tonos fuertes que reflejan una sólida personalidad, entre los cuales tenemos a: Wanna Wrap; un color que representa fortaleza; Red Lights Ahead...Where? una tonalidad divertida y sexy; entre otros.