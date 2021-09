El Gobierno Regional de Piura es responsable de no brindar la asistencia técnica en obras de reconstrucción, lo cual afectaría la calidad y culminación de ellas, advirtió la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

“Son 30 proyectos en donde no se ha pedido la asistencia técnica ni financiamiento. No se ha hecho nada. Se trata de caminos, pistas y veredas. (En otros casos) el GORE puede señalar que el problema es la reconstrucción y que los evaluadores no aprueban. Sin embargo, hemos visto obras que en el plan de la reconstrucción decía que se debían hacer 35 km y luego quieren hacer 136 y que eso que costaría S/ 21 millones, ahora cuesta S/ 200 millones”, declaró a medios locales Amalía Moreno, directora de la ARCC.

La funcionaria sostuvo que no podrán continuar con el financiamiento de aquellos proyectos que presenten irregularidades, y que no hayan sido advertidas por las autoridades correspondientes del GORE.

En ese sentido, sugirió el cambio de unidad ejecutora a las municipalidades provinciales y distritales a fin de que la población no se vea perjudicada por los trámites burocráticos.

Por su parte, el Gobierno Regional Piura desmintió lo dicho por la funcionaria; aseveró que las obras enmarcadas en la reconstrucción tienen como Unidad Ejecutora, en la mayoría de casos, a la ARCC.

Indicó que del 100% de las obras que se ejecutan en la región, bajo esta modalidad, el 70% las tiene a cargo la ARCC, diversos ministerios o, en algunos casos vía Gobierno a Gobierno; asimismo, el 15% son ejecutadas por los gobiernos locales, mientras el 15% restante es efectuado por la entidad regional.

En esa misma línea, se informó que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, hasta el momento, no financia proyectos que cuentan con expediente técnico culminado por parte de las municipalidades, gobiernos regionales e incluso ministerios.