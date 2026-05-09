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Música

Laura Pausini cumple su sueño de cantar con Ana Torroja en México y conmueven con emotiva interpretación de ‘Hijo de la luna’

El momento más emotivo del concierto de Laura Pausini en México fue la aparición de Ana Torroja, con quien interpretó 'Hijo de la Luna', desatando una ovación masiva por parte del público y destacando su complicidad en el escenario.


Laura Pausini triunfa en su 'Yo Canto World Tour' en la Arena Ciudad de México, donde demostró su talento y conexión con el público mexicano en un espectacular show de tres horas.
Laura Pausini triunfa en su 'Yo Canto World Tour' en la Arena Ciudad de México, donde demostró su talento y conexión con el público mexicano en un espectacular show de tres horas. | Foto: captura/Youtube
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Laura Pausini ha llevado su 'Yo Canto World Tour' a la Arena Ciudad de México. Fue una noche llena de sorpresas y con una compañía muy especial, en la que la italiana demostró, una vez más, su talento, fuerza y energía sobre el escenario, con lo que consolidó su estrecha relación con el público mexicano.

Durante un espectáculo de tres horas, la artista italiana deleitó a los asistentes con algunos de sus mayores éxitos y recorrió distintas etapas de su carrera. La velada alcanzó uno de sus momentos más especiales con la aparición de Ana Torroja, cuya presencia era una de las más esperadas por los fans.

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Laura Pausini y Ana Torroja sorprenden con sentida interpretación

Las cantantes interpretaron el icónico tema 'Hijo de la Luna', popularizado por Mecano, y lograron crear uno de los momentos más memorables del show. Su actuación, cargada de sensibilidad, generó una ovación masiva por parte del público, que respondió con entusiasmo ante la belleza de la interpretación. Sobre el escenario, ambas demostraron una complicidad especial que iba más allá de lo musical, al reflejar una profunda admiración mutua y una conexión auténtica.

«¡Qué gran emoción poder cantar ‘Hijo de la Luna’ contigo, mi adorada Ana Torroja! Desde siempre he sido tu fan y siempre seré tu amiga. Gracias por este momento inolvidable frente a nuestros amados mexicanos. ¡Qué público, y qué escalofríos!», expresó Pausini en sus redes sociales.

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Ana Torroja vuelve a Lima

Cabe recordar que Ana Torroja se alista para llegar a Lima este miércoles 3 de junio, cuando la legendaria cantante española vuelva con su esperada gira 'Se ha acabado el show' al Auditorio del Colegio San Agustín, en San Isidro, en un concierto que marcará su reencuentro con el público tras una nueva etapa artística cargada de fuerza y renovación. Aún hay entradas en Ticketmaster.

Durante su visita a Lima, Ana Torroja presentará sus recientes canciones junto con los grandes éxitos de su carrera como solista y de su histórica etapa con Mecano. No faltarán temas como 'Corazones', 'Ya no te quiero', 'A contratiempo', 'A veces', 'La maleta', 'Problemas de conversación' y más.

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