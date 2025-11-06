HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Cementerio Club despide el año con ¡Eureka! y todos sus éxitos

Banda nacional cierra año luego de exitosa gira por seis ciudades del país. La cita es este viernes 7 de noviembre en La Noche de Barranco.

Cementerio Club. Imagen: Difusión.
Cementerio Club. Imagen: Difusión.

2025 es un año especial para Cementerio Club. Luego de 10 años editaron un nuevo disco “¡Eureka!”, con excelentes críticas de público y prensa, y con ese disco bajo el brazo se embarcaron en una gira nacional que incluyó Trujillo, Lima, Arequipa, Huancayo, Tacna y Cusco.

Los creadores de “Inmortales”, “Barco viejo” y “Sometimes bonita” validaron así su vigencia tras 28 años en los escenarios; participando además en la edición de “Perú Mucho Gusto Tacna” y “Rock en el Valle”.

Ahora, se preparan para cerrar el año en Lima con una fecha muy especial, ya que por primera, y tal vez única vez, tocarán íntegramente las 12 canciones de ¡Eureka! en un show íntimo en la mítica La Noche de Barranco. Adicionalmente prometen tocar todos sus éxitos y canciones entrañables.

Para disfrutar de esta noche especial con una banda icónica del rock nacional puedes adquirir tus entradas a través de Joinnus: https://www.joinnus.com/events/concerts/lima-cementerio-club-presenta-eureka-grandes-exitos-72389.

(NdP).

