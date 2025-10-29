Banda británica James presentará su último álbum y sus grandes éxitos en el VMF

La popular banda británica James presentará al público peruano su más reciente disco Yummy y sus grandes éxitos en la presentación que ofrecerá en el Veltrac Music Festival (VMF), que se realizará el 9 de noviembre en Costa 21. Según trascendió, entre los hits que tocará esta agrupación inglesa se pueden destacar temas como “Say Something”, “Born of frustration”, “Tomorrow”, “Sometimes”, “Laid”, Getting Away With It (All Messed Up)”, “Ring the bells”, “She’s a star””, entre otros.

El Veltrac Music Festival contará también con la presencia del grupo colombiano Bomba Estéreo, uno de los artistas más influyentes de la escena del trap en Argentina Dillom, el trío bielorruso de post-punk y cold wave Molchat Doma y la legendaria banda escocesa Primal Scream. Además estarán presentes Santiago Motorizado con su proyecto solista y la popular cantante e influencer argentina Yami Safdie, la mexicana Bratty, Rubio de Chile y el grupo peruano Plastical People.

Cabe señalar que Veltrac Music está celebrando 15 años de existencia con un concepto especial y diferente de hacer música. Así es como nació el Veltrac Music Festival (VMF), donde se han reunido los mejores exponentes del indie rock del momento.

El VMF ha contado en sus anteriores ediciones con artistas de la talla de Franz Ferdinand, MGMT, Two Door Cinema Club, The Lumineers, Hot Chip, Danny Ocean, Babasónicos, Javiera Mena, entre otros, ofreciendo a los asistentes una experiencia sensorial única.

Dentro de los diferentes atractivos que ofrecerá este festival, además de la música, se destaca el Veltrac Village, un espacio que reunirá marcas y emprendimientos independientes. Productores independientes podrán postularse para ser parte de esta experiencia, ya sea en la zona de diseño y arte o en la feria de vinilos. La fecha límite para la postulación será el sábado 2 de noviembre.

Las entradas para asistir al VMF están a la venta en Teleticket desde 260 soles. Este evento está disponible para personas mayores de 10 años, de 10 a 14 años podrán entrar gratis acompañados por uno de sus padres.

