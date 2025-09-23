Sinfonía por el Perú: Orquesta y Coro Juvenil presentan “Requiem de Mozart” y alistan viaje a Toronto, Canadá

Sinfonía por el Perú, organización social liderada por el tenor Juan Diego Flórez, anuncia el regreso de su orquesta y coro juvenil a espectáculos de alto nivel artístico. El viernes 26 de septiembre presentará “Misa de Requiem en Re menor” de Wolfgang Amadeus Mozart” en el Teatro Municipal de Lima; y del 26 al 28 realizará el Festival Perú Canta con grupos vocales de sus núcleos de Lima y conjuntos invitados de la Universidad Nacional de Música y Camerata Vocal de Lima.

En el plano internacional, Sinfonía por el Perú destaca la participación de su Coro Juvenil en el prestigioso Congreso Internacional “La promesa de la música” (The promise of music), evento auspiciado por la Fundación Glenn Gould y programado del 6 al 10 de octubre en Toronto, Canadá. Esta actividad contará además con la presencia de importantes delegaciones latinoamericanas y europeas.

Obra póstuma de Mozart. En el marco del Festival Perú Canta, la orquesta y coro juvenil de Sinfonía por el Perú unirán sus talentos para interpretar “Misa de Requiem en Re menor”, una de las obras más impactantes de Wolfgang Amadeus Mozart, envuelta en sutil misterio ya que el insigne austriaco falleció en 1791 sin poder concluirla. Su amigo Franz Xaver Süssmayr continuó el proceso creativo, conservando el lenguaje profundamente humano cargado de dramatismo, esperanza y fe católica. El programa musical incluirá la composición solemne “Maurerische Trauermusik(música para un funeral masónico) en Do menor”.

La gala está programada el viernes 26 de setiembre, a las 8:00 de la noche, en el Teatro Municipal de Lima (Jr. Ica 377, Centro Histórico de Lima). Las entradas pueden adquirirse desde 25 soles en Joinnus.com (aquí).

Fomentando el intercambio cultural. Con la finalidad de promover la música coral e impulsar el intercambio artístico entre grupos vocales de la capital, Sinfonía por el Perú realizará, del 26 al 28 de septiembre, el Festival Perú Canta, una iniciativa de sus coros centrales infantil y juvenil. El público gozará tres conciertos con los conjuntos provenientes de los núcleos de la organización y agrupaciones invitadas.

Las entradas para asistir al show del 26 de septiembre, a las 8:00 de la noche, en el Teatro Municipal de Lima, están a la venta en la plataforma Joinnus. Los espectáculos del sábado 27 y domingo 28 serán con ingreso gratuito en el Museo de Arte de Lima (MALI), a partir de las 3:30 de la tarde.

El público disfrutará en familia vibrantes repertorios compuestos por temas universales, latinoamericanos y peruanos, interpretados bajo la dirección de Juan Carlos Besague y la maestra Elizabeth Vergara. El festival creado en alianza con el Museo de Arte de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima cuenta con el patrocinio de la Fundación Hilti.

Sinfonía por el Perú: promesas de la música. La excelencia en el aprendizaje y el éxito internacional de sus beneficiarios es una meta propuesta desde su fundación por la organización Sinfonía por el Perú. En este contexto, del 6 al 10 de octubre, su Coro Juvenil participará en el Congreso Mundial “La promesa de la música”, que promueve la Fundación Glenn Gould en Toronto, Canadá.

Esta actividad reúne cada año a músicos solistas, orquestas y compositores que proclaman mediante sus obras e interpretaciones una gran verdad: “la música mejora todo y transforma vidas”. Su propósito es promover la educación artística y musical desde una edad temprana para que niños, niñas y adolescentes con talento natural alcancen un rendimiento académico, social e interpersonal de excelencia; que conecten mejor con distintas comunidades y forjen exitosas carreras.

Los 29 beneficiarios del Coro Juvenil Sinfonía por el Perú, dirigidos por Juan Carlos Bersague Chacón, experimentarán una semana de experiencias y alegrías, inspirados en los conocimientos de Glenn Gould, un extraordinario músico, comunicador, escritor influyente y pensador.

En su periplo canadiense, la agrupación ofrecerá un concierto didáctico el martes 7, una gala especial el miércoles 8 y, al día siguiente, compartirá aprendizajes y anécdotas con las delegaciones invitadas en el Arena Concert. Asimismo, algunos integrantes del Coro Juvenil Sinfonía por el Perú intervendrán en la “Mesa de discusión: Lecciones aprendidas – Programas exitosos en el mundo”, actividad académica que permitirá analizar el vínculo de la música con el bienestar infantil y la transformación social que puede generar, objetivos que justamente persigue la organización liderada por Juan Diego Flórez desde hace 14 años.

