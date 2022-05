Nito Mestre: “El Perú es mi segunda casa y deseo que vaya al Mundial”

Sigue siendo el mismo flaco de la emblemática banda argentina Sui Generis (1975-1978). Solo que ahora tiene canas, arrugas y vive su segunda vida. Por estos días, Nito Mestre conversó con La República en el marco de su presentación programada para hoy en el Gran Teatro Nacional, en San Borja. Su gira “Mi vida en canciones”, que también llegará mañana a Arequipa, es parte de las celebraciones por sus 50 años como músico de canciones inolvidables. “Ya estuvimos detenidos con la pandemia”, dice. Él es inmortal y terrenal.

- En 1993, usted fue telonero de Paul McCartney, su Beatle favorito. ¿por qué siempre se ha identificado más con él?

Y la identificación es algo que viene sin tener un porqué, puede ser por el tipo de voz, de música, de imagen, de canciones. Yo me mimetizaba o me identificaba mucho más con él. Me gustan todos los Beatles, claro, pero siempre hay favoritos.

- Alguna vez dijo que no elegía a John Lennon porque no le gustaba esa figura de líder… ¿Sigue pensando eso?

Sí. Yo jorobaba, tipo si estuviese vivo Lennon y venía a Argentina, debía ir a tocar Charly (García), pero si venía McCartney me tocaba a mí. Era eso. Y sobre lo del líder, a mí me gusta hablar que una banda es como un grupo familiar donde cada uno cumple una función, tanto en materia musical como trabajo. Es todo un trabajo de equipo, no solo de líder.

- Vayamos a Sui Generis. Ustedes estuvieron varios años peleando por sacar su primer disco, incluso, les tomaron el pelo en esa búsqueda…

Así es, una vez nos tomaron el pelo. Nos hicieron limpiar las oficinas de la discográfica y todo eso hasta que nos dimos cuenta que quien nos había ordenado eso no era la persona que nos quería contratar.

- Le recuerdo eso porque siento que hoy es mucho más fácil volverte famoso y sacar un disco, lo que repercute en el bajón de la calidad de la música. ¿Coincide?

No sé si es fácil o no, lo que sí es fácil es subir un tema a Spotify. Vos grabás en tu casa, juntás seis temas, te vas a una integradora, las subes y listo. Claro, eso no significa que sea fácil que te vaya bien. La industria musical ha cambiado y el tema es para una enciclopedia. Pero creo que con el tiempo es otra la forma de editar la música y no creo que se vuelva atrás. Ha cambiado muchísimo todo.

- ¿En desmedro de la calidad?

Sí, hay bastante música bien hecha antes y mucha música buena por hacer; simplemente que la que se difunde ahora no es de tan buena calidad y eso ha bajado todo. Hay un tipo de música facilista y rápida, y muchos chicos se quieren dedicar a tener éxito rápido y suponen que hacer trap o reguetón, sin desmedro de eso porque algunos lo hacen muy bien, es lo correcto; aunque debo decir que el reguetón no me gusta.

- Usted ha sido duro con el reguetón…

Es que es como bien dice mi querido compañero Charly. Para la música hace falta melodía, armonía y ritmo, si tenés el mismo ritmo todo el tiempo, una melodía ahí nomás, y una letra muchas veces deplorable y donde se ofende a la mujer, eso está al borde de no llamarse música.

- ¿Se sigue preguntando si los reguetoneros habrán escuchado alguna vez a Los Beatles?

Sí, claro, me sigo preguntando eso, porque de haberlos escuchado no estarían haciendo esta cosa.

- Claro.

Igual no es mi problema. Que cada uno haga lo que quiera y que escuche lo que quiera. Pero si me preguntas si ha bajado la calidad de la música, sí, ha bajado.

- Volvamos a sus primeros años antes del éxito de Sui Generis… Usted iba a ser médico cuando...

… Llegaron los Beatles y lo cambié todo por la música. Acabé la secundaria, estudié cuatro años Medicina y la dejé porque no podía ser médico y músico al mismo tiempo.

- ¿Le vino el bichito de la Medicina con el Covid-19?

Seguramente estaría en el campo de batalla, pero no me puse a pensar en eso.

- ¿Cómo está Nito Mestre después de la pandemia?

Es como un paréntesis. Fueron dos años perdidos.

- Encerrados

No encerrado porque yo estuve yendo a varios lados, sino que el planeta se puso en un reloj de freno. La pandemia es un desastre, mató muchas personas y arruinó la economía.

- En 1997, al superar su problema con el alcoholismo, usted dijo que estaba viviendo su segunda vida y que había encontrado la felicidad. ¿Cómo va con eso, sigue siendo feliz?

Sí, obviamente, sigo sobrio, sin tomar alcohol y ya es un montón, veinticinco años. Sí, claro, me cambió muchísimo la vida (superar el alcoholismo).

- ¿Qué le hace feliz ahora?

Salir a tocar y hacer el programa Rock and Road en televisión. Salir a tocar, en primer término, porque es lo que hice desde siempre. Estoy acostumbrado a salir de gira y tocar siempre. El hecho de dejar de tocar dos años, fue de terror, horrible, deprimente.

- En su programa Rock and Road se ve a un Nito más humano, el Nito amigo.

Es muy divertido, me encanta hacer ese programa que pueden verlo en el YouTube. Sí, son charlas informales que me permiten conocer lugares. Por ejemplo, en esta visita voy a hacer un programa acá en Lima

- ¿Y adónde va a ir o qué va a hacer?

En realidad, es un programa sobre Lima y dentro de ello tocaremos el tema de la gastronomía y las cosas de la música.

- El Perú es como su segunda casa, ¿no?

Sí, he venido infinidad de veces.

- En las calles, seguro, respirará la fiebre del repechaje, ya que en unos días el Perú podría ir al Mundial.

¿Ah sí?, ojalá que vayan al Mundial entonces.

- Gracias por los buenos deseos. Pero volvamos a su experiencia con Paul McCartney. Leí que usted le preguntó si había llegado a aburrirse de cantar las mismas canciones. ¿Qué le respondió?

Me dijo que siempre cambia el lugar, el público y el sonido; además de que el feedback que produce la gente es distinto, todo es nuevo. Y sí, es algo muy lindo que el público quiera escuchar las canciones de siempre.

- Camino a la entrevista, estaba escuchando una de sus canciones, ‘Hoy tiré viejas hojas’. Es bien melancólica.

Es una canción que trata de un desengaño amoroso. Y la estoy cantando en vivo.

- Yo la sentía como la despedida de alguien.

Sí, tiene varios significados.

- Y esa es la magia del arte, ¿no? Me imagino que el autor debe sentir algo especial que cada fanático tenga una propia interpretación de su obra.

Así es, es mucho mejor que una canción tenga más de una interpretación porque uno la escribe con una intención, pero tu subconsciente te indica otra cosa, solo que no te diste cuenta. A veces hay canciones que me gustaron como sonaron y le encontré el sentido después de mucho tiempo.

- Qué gracioso lo que cuenta. El flaco Spinetta, ya en sus últimos años, cuestionaba su emblemática canción ‘Muchacha ojos de papel’ y decía que tenía una connotación machista. ¿Usted ha cuestionado alguna de sus canciones?

¿Cuestionar? Fíjate que no, no hay una canción de la que me arrepienta. Y sí, yo leí lo de Spinetta y me pareció bastante curioso. Y sí, se te puede escapar, pero revisando no le encontré ninguna meta escondida. Me pasó lo contrario, que encontré otros significados.

- Veo que usted se lleva bien con la tecnología, siempre está activo en las redes sociales.

Sí, me llevo bien.

- Y con los millennials igual.

Me llevo muy bien, de hecho algunos me dicen que, por mi edad, yo soy algo millennial (risas).

- ¿Cuándo fue la última vez que tocó con Charly?

En el 2019, en Luna Park.

- ¿Le gustaría volver a tocar con él?

Sí, pero cada uno tiene caminos separados. Él se está rehabilitando de su lesión a la cadera.

- ¿Alguna vez le ha fastidiado que siempre le pregunten por Charly García?

No, en realidad, no, porque es una costumbre que me pregunten a veces por él. No me fastidia sino, simplemente, que pareciera que viviese con él, y no tengo idea de lo que está haciendo. Somos unidos, pero no soy su mellizo. Nos separamos en el 75, qué se yo.

- ¿Está preparando un nuevo disco?

Sí, con chicos nuevos; estoy componiendo también canciones. Estamos con ganas de sacar un LP (long play) de seis y siete canciones.

- Me es inevitable preguntarle sobre el contexto social político de Latinoamérica, ya que Sui Generis nació en un tiempo de dictaduras. ¿Cómo ve todo hoy?

Todo está muy complicado, estoy hablando de mi país, sobre todo. Muy complicado. No terminábamos la pandemia y empezó la guerra de Rusia con Ucrania… Nosotros estamos divididos, cada uno por su lado.

- Eso le iba a decir, la sociedad está polarizada.

Así es, todo el planeta está dividido.

- Pero siempre estará la música para unirnos.

La música es uno de los detalles que pueden juntarnos, pero me parece que hace falta algo más fuerte todavía.

- ¿Algo como qué?

No sé, debemos encontrar ese camino.

