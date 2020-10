Mario Garibaldi de Hunter of the alps: El artista peruano puede llegar a internacionalizarse

Música | De subirse a la mesa de niño para cantar en la casa de su tío, José Escajadillo (autor de canciones como “Yo perdí el corazón” y “Manos morenas”), a ser una de las personas detrás de los Premios Lo Nuestro, Juventud y Latin Grammy al trabajar en Univisión. El peruano Mario Garibaldi está listo para emprender su carrera como solista con su proyecto llamado Hunter of the alps.

Él presenta su primer sencillo “Cul de sac”, melodía indie que no tiene nada que envidiar a las realizadas por reconocidos cantantes del género musical.

Garibaldi cuenta a La República cómo se formó Hunter of the alps, al tener anteriormente a dos integrantes más, así como su percepción de la escena indie de Miami, lugar donde reside, y cuál es la “fórmula” para que el músico peruano se internacionalice.

¿Hunter of the alps se formó sin nombre y sin integrantes?

Mandé un disco con canciones al management de George Louis (músico de culto dominicano y estadounidense) de la banda Twin Shadow para tocar en su concierto. Me respondieron (que sí) en 4 días. No tenía ni nombre ni banda. Ahí le dije a un amigo peruano si me podría ayudar. Así nace. Empezamos Jorge Velázquez y yo, y después sumamos a Alex de Rensis, un argentino que reside en Miami. La banda duró hasta que Jorge regresó a Lima en 2014. Decidí utilizar el nombre para lanzarme como proyecto solista.

¿Por qué escoger el indie para tu primer sencillo en esta reinvención de Hunter of the alps?

“Cul the sac” es el primer tema al que le pierdo el miedo a que un especialista venga y me diga “Esto no funciona. Hay que hacerlo de esta manera”. Es el primer tema que colaboro con Firstworld, productor de Miami. Lo terminamos rápido y me gustó mucho. Quizá no represente todo el catálogo de Hunter, pero fue el primer ladrillo del renacimiento del proyecto.

¿Qué significa Cul de sac?

Es una palabra francesa usada mucho en Estados Unidos para representar una calle en los suburbios en la que no hay salida. Llegas al final donde hay una rotonda y sales de vuelta. Miami Lakes, donde crecí de los 12 años para arriba, está llena de esas calles sin salida. La inspiración de la letra fue lo que yo visualizaba cuando interactuaba con la gente cuando tenía 15 años.

¿Qué tiene la escena alternativa indie de Miami que no cuenta la limeña?

Tuve la suerte de presenciar un poco de las dos. La diferencia es que en Miami estamos conectados a escenas más grandes en otras ciudades como Orlando, Washington D. C., Nueva York, que es una de las ciudades donde sale mucha música del lado independiente y alternativo. Miami tuvo su momento en los 2000. Ya no existe eso. La cultura DJ, electrónica, se han apoderado ahora de los clubs. En el indie hay muchas similitudes de lo que pasa en Lima. Las bandas que suenan aquí suenan allá.

Al trabajar sobre música en Univisión, ¿qué has podido percibir?

Trabajo muy cerca del equipo de producción de lo Premios Juventud, Lo Nuestro y Latin Grammys. Es una industria muy pequeña, con personas claves que se sacan el ancho para que sus artistas figuren. Es muy difícil por la música pop comercial de las disqueras grandes. Cualquier artista y toda canción tiene un equipo de compositores detrás. He aprendido a no juzgar y a no menospreciar el arte de la música. He abierto mi mente. El arte está en todo: en lo urbano, en lo psicodélico, en lo indie. Hay que buscarlo y, cuando lo encuentres, apreciarlo.

Si le dices a la gente que hay una colaboración de un artista pop/rock con uno de reguetón, ves muchos comentarios de peruanos en redes sociales que no lo aceptan, ¿quizá en Miami la audiencia es más flexible?

En Miami, la generación ‘Zoomer’, de 17, 18 y 19 años, no tiene preferencia de género musical. Hoy escuchan My Bloody Valentine y mañana la nueva canción de Bad Bunny. Supongo que eventualmente en Perú lo van a hacer. Es muy bueno para la música. Llegará el momento en que va a ser muy difícil de decir “esta canción es de este género” porque habrá tanta fusión.

¿Qué les faltaría a los artistas latinos para estar a la par de los cantantes estadounidenses que dominan esta industria?

Eso es un sistema de la industria americana pop que, en todos los niveles, está gobernada por gente que no entiende, no sabe o no escucha la parte latina. Ahora vas a encontrar a latinos en los top 10, como J Balvin y Ozuna. No creo que le falta poco. Artistas en sí, ya hay. No es culpa de él de que no sea tan grande como otros del lado americano o anglo. Poco a poco va a llegar. No tienen que hacer nada, ya lo están haciendo y se ve.

Los productoras grandes buscan a alguien que tenga impacto. “Si este chico/a que ha sacado dos temas de forma independiente, tiene gran cantidad de ‘likes’ y vistas, le ponemos gasolina, ¿podrá resultar?”, así lo ven. El potencial que tienen los artistas les da inversión. Para llegar a eso, tienes que ser muy auténtico a lo tuyo. Confiar en tu habilidad y ser diferente a las masas. Ser tenaz, original y tener respaldo de un equipo que crea en ti y que esté conectado con tu proyecto.

¿Consideras que los artistas peruanos lo puedan lograr?

Si es en el lado comercial-pop, sí. Debe haber un producto bien pensado, que suene diferente a los demás, que uno diga ‘wow’. Eso puede ayudar bastante. Ser reconocido por la academia es la vía para llegar a lugares más grandes. Imagínate el fenómeno de Rosalía. Nadie suena como ella. Sacó una obra de arte (su álbum El mal querer) que inmediatamente la catapultó. Si confías en lo tuyo y te rodeas de gente muy capaz, es posible.

Tengo conocimiento de artistas peruanos que tienen mucha potencia. Hace poco escuché un tema de Nia Vanie sobre el verano en piano. Es increíble, debería ser escuchada en la misma playlist que la de Natalia Lafourcade. Temo que en Perú no hay esa infraestructura que existe en otros países como Colombia, donde la autopista del conocimiento al reconocimiento es bien corta que llega a internacionalizarse. Pero de que existe talento y de que se puede llegar, totalmente.

Música, últimas noticias: