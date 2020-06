Tras el polémico desencuentro que tuvieron Laura Bozzo y el expresentador de televisión mexicano Alfredo Adame, en el que se ve a éste último abandonar el set de Laura sin censura, acaba de salir un nuevo video en el que se aprecia que fue la conductora peruana quien lo echa del lugar.

A través de las redes sociales, Laura Bozzo compartió un adelanto promocional en donde muestra un poco de su polémica entrevista con Alfredo Adame. En éste se ve cómo la conductora se muestra irascible frente a la actitud del actor y le pide que abandone el set. “Yo no te estoy diciendo ignorante, acabo de decir que lo que tú estás diciendo es ignorante”, se le escucha decir a dice Alfredo Adame. “Te pido que te retires de mi programa porque a una persona que le doy asco, no puede estar en mi programa”, le responde Bozzo.

A mediados del mes pasado, se filtró un video en el que se ve el momento en que Alfredo Adame discute con Laura Bozzo y abandona posteriormente el set del programa Laura sin censura. Incluso, se aprecia cómo el conductor sale del foro lanzando insultos por doquier y la productora del programa, Magda Rodríguez, trata de tranquilizarlo, sin conseguirlo. “Me empieza a atacar, no, que se vaya a chingar a su madre”, se escucha decir al conductor mientras sale del lugar.

La revista mexicana TVNotas reportó que Adame enfureció porque Laura Bozzo lo insultó y lo llamó misógino: “Comenzó a decirme que era un misógino y que ella doctora en ciencias, y yo le dije ‘tú no eres nada, eres una persona nefasta que viene a jugar con la miseria de las personas mexicanas y yo pediría que te corrieran del país o te mandaran 4 años a Santa Marta Acatitla’. Me paré y le dije ‘me das asco, eres un ser asqueroso y vas a chi*ga tu mad*e’ Y me fui enojadísimo, la productora Magda Rodríguez que respeto y admiro mucho salió a corretearme hasta el estacionamiento y pedirme que no me fuera, pero le dije que de esa hija de pu*a no quería saber nada. Sí me puse como loco, sí la ofendí, sí la humillé, la mandé a la mie*da”, reveló TV Notas sobre lo que dijo Adame aquella vez.