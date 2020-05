Proyecto Iris estrena tema ‘Castillo’

‘Castillo’, es el segundo videoclip de Proyecto Iris estrenado en las celebraciones por el Día de la Madre. El conmovedor tema relata uno de los sueños que el cantante no pudo cumplir. “Desde muy niño siempre soñaba que un día le iba a regalar a mi mamá una casa. El cáncer me la quitó y hoy en día solo me queda la ilusión rota y un arrepentimiento muy profundo por no haber estado los últimos tres años de su vida con ella”, sostiene el artista.

Según sus declaraciones, es a partir de la pérdida que empieza su proyecto musical que cuenta con composiciones propias. “Usa una máscara, pues su deseo es concentrar la atención en su música, es así que hace su aparición en redes y el proyecto empieza a crecer formando una comunidad con miles de personas que también pasaron por la experiencia de perder a un ser querido”, agrega la producción.

El artista peruano - suizo hizo su debut con la canción 'Feliz’, el 31 de marzo. El video llegó a más de 35 mil reproducciones en Youtube. “Mi meta con el Proyecto IRIS es llegar a millones de personas que están pasando por momentos difíciles y de alguna manera poder ayudarles a salir adelante”, declaró el músico. ‘Castillo’ cuenta con más de 18 mil reproducciones desde su lanzamiento esta semana.

