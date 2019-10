Gian Marco: “Siempre es una alegría reinventarme luego de quince discos”

Lambayeque. “Tiene que haber siempre un equilibrio. Cuando empecé mi carrera con el primer disco, no sé si esa gente me siga, hay algunos que desde el principio están conmigo y ahora canto para dos generaciones”.

Gian Marco Zignago es uno de los exponentes más importantes del Perú, con 15 discos en su carrera y una larga lista de éxitos musicales que lo han llevado a ganar el anhelado premio Grammy y ser nominado en varias ocasiones.

El artista nacional realiza una gira en varias ciudades y llega a Chiclayo para mostrar un show de casi tres horas, donde alista un recorrido con todos sus éxitos.

“Hay un público que tiene entre 16 y 25 años que recién me conoce y esa es una oportunidad de poder llegar a otra generación”, señala.

En cuanto a la producción de este nuevo material, que lleva un año de lanzado y tiene varios singles que han sonado en las diversas plataformas virtuales, para el cantante, es gratificante.

Sobre la conducta que un personaje mediático como él debe tener en algunos temas políticos, señaló que en su caso participa en ocasiones; sin embargo, sus seguidores le piden que mejor se mantenga al margen y dedique su energía a la música.

“Me he pronunciado sobre ciertos asuntos y he recibido respaldo, en cambio en otras ocasiones he tenido rechazo, lo que entiendo porque así funciona el ciberespacio, las redes aguantan todo”, indicó.

Para Gian Marco los programas de TV que han lanzado a diversos cantantes son una vitrina importante, pero se debe mantener con mucho esfuerzo debido a que no es tan fácil una carrera; sin embargo, es una gran oportunidad para el talento nacional que busca espacios de difusión.

Sobre el concierto que se realizará dijo “quedo sorprendido siempre de la presencia del público en Chiclayo, gracias a su gran cariño”.