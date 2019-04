Taylor Swift lanza su nuevo tema 'ME!' y se vuelve tendencia en YouTube [VIDEO]

La espera terminó. Taylor Swift lanzó en YouTube el video oficial de ‘ME!’, su última canción, que cuenta con la participación de Brendon Urie, líder de la banda de rock ‘Panic! at the Disco’.

Con poco más de un día desde el lanzamiento en YouTube del tema de Taylor Swift, ya viene rebasando las 29 millones de reproducciones en la plataforma de videos.

Con un son divertido y romántico, el video YouTube de la canción de Taylor Swift da inicio con una pelea entre la cantante y Brendon Urie, quienes encarnan a dos dueños de gatos y hablan francés.

Ellos tratan de resolver la discusión durante cuatro minutos, con guiños musicales como ‘Mary Poppins’ y ‘Cantando bajo la lluvia’.

“Te prometo que nunca encontrarás a otra como yo”, le dice Taylor Swift en el verso inicial de la primera colaboración de los artistas. La canción ‘ME!’ es el primer lanzamiento exclusivo de la artista de Estados Unidos desde su sexto y último disco de estudio, ‘Reputation’, el cual fue el segundo álbum más vendido de ese año a nivel mundial, con 4,5 millones de copias.

La letra de ‘ME!’, la nueva canción de Taylor Swift, habla acerca del amor propio y la autoaceptación. Previo al lanzamiento de su tema, que ya es tendencia en YouTube, la estrella de Estados Unidos conversó en el programa ‘Good Morning América’ sobre el significado de su canción.

“Es una canción sobre abrazar tu individualidad y realmente celebrarla y poseerla”, expicó Taylor Swift. Y agregó: “Creo que con una canción pop tenemos la capacidad de atascar una melodía en la cabeza de la gente y solo quiero que sea una que los haga sentir mejor con ellos mismos, no peor”.

Es válido recordar que a lo largo de carrera artística Taylor Swift ha conseguido 10 premios Grammy y ha tenido un extenso periplo por el mundo tras su última discografía, que se convirtió en la segunda gira mundial de mayores ingresos del año pasado.

Por su parte, Brendon Urie, artista famoso por su impresionante registro vocal, su última performance en el proyecto personal de ‘Panic! at the disco’ fue parte del disco ‘Pray for the word’.