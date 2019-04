Ariana Grande y Victoria Monét arrasan en YouTube con su nueva canción ‘Monopoly’ [VIDEO]

Ariana Grande lanzó su nuevo tema ‘Monopoly’ junto a Victoria Monét y en cuestión de horas su video alcanzó más de 4 millones de reproducciones en YouTube.

La propia Ariana se encargó de anunciar el lanzamiento de su nueva tema a través de Instagram donde escribió: "Ya está disponible Monopoly en todas partes. Es una celebración y un "gracias" por todo!".

Monét también hizo lo propio y presentó el video en su cuenta de Instagram con un extenso mensaje: "El video ha quedado demasiado bien.Tiene sólo buena vibra", expresó. También le agradeció a todos sus compañeros y especialmente a su inseparable amiga: "Gracias por celebrarme de esta manera".

En su nuevo video de YouTube, las cantantes hablan de su reciente éxito, de su fortuna y de su amistad. La letra de la canción insinúa que a Ariana Grande le gustan las mujeres o al menos así muchos lo interpretaron.

“Me gustan las mujeres y hombres”, dice la letra de la nueva canción de Ariana Grande y Victoria Monét.

No obstante, usuarios de redes sociales señalan que se podría tratar de la bisexualidad de Victoria Monét, quien lo anunció públicamente en 2018.

After coming out, this thanksgiving coulda went waaaay left!! But she love meeeee how I am and I ’m so happy 🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂