JR Richards: "Mi nuevo álbum estará listo en octubre y reflejará mucha energía"

*Jossy Valdez Junco

JR Richards, la voz original de Dishwalla, se presenta por primera vez en Lima, este viernes 29 de marzo, para celebrar sus más de 20 años de carrera musical con la gira Under The Cover, cuyo disco incluye éxitos como The Man Who Sold The World, With or Without You o When a Man loves a Woman.

El cantante de rock alternativo que alcanzó la fama en los noventas junto a la banda de Santa Bárbara, Dishwalla y los discos “Pet your friends” (1995) u “Opaline” (2002), ofrecerá un concierto en el que tocará temas como Counting Blue Cars, Once in a While o Angels or Devils, además de su repertorio como solista.

La República conversó con JR Richards, exvocalista de Dishwalla, quien habló sobre sus nuevos proyectos musicales y personales, además de la clave para seguir vigente en la industria de la música.

Tu nuevo álbum Under The Cover incluye 14 canciones consideradas clásicos. ¿Cómo las escogiste? ¿Cuál es tu favorita?

Escogí canciones que realmente amaba, con las que crecí. Significan mucho para mi por los momentos que viví y porque me ayudaron en mi crecimiento como persona. Escoger una es muy difícil, pero si tuviera que hacerlo, sería With or without you de U2. Amo esa canción y adoro cantarla.

Escribes muchas canciones, ¿qué es lo que te inspira?

La inspiración está más allá de lo que sucede en la vida. Me gusta hablar sobre las cosas que me han pasado, mi día a día, por eso siempre estoy escribiendo canciones. Ya tengo entre cinco y seis, así que ya estoy trabajando en mi décimo álbum.

Estás celebrando 20 años de carrera artística, lo cual es toda una hazaña. ¿Cuál es la clave para seguir vigente en la industria musical?

Es muy importante amar lo que haces. A veces la industria musical es complicada, pero siempre tienes que recordar qué es lo que deseas hacer y lo que buscaste desde un principio. Disfruto mucho escribiendo, cantando, así que me enfoco en eso: ser feliz con lo que hago.

Hablando de vigencia, ¿qué opinas de la música que se produce actualmente?

La música siempre viene de diferentes formas, con distintos géneros. Hay mucha gente creativa trabajando en ello. No me gusta la música que pueda sonar muy 'mecánica' o con un patrón ante mis oídos, aunque siempre he creído que la música de por sí es hermosa. Si hay una banda que me gusta mucho, esa es Depeche Mode.

En 1998, Dishwalla versionó Policy of Truth de la banda Depeche Mode.

En tu carrera con Dishwalla y como solista has vivido momentos memorables. ¿Qué es lo que más recuerdas de ambas etapas?

Uno de los momentos más inolvidables que viví junto a Dishwalla fue cuando conocimos a los integrantes de Metallica en medio de un tour en el que ambos coincidimos. Me sentí como si estuviera viviendo un sueño. En cuanto a mi carrera como solista, era algo que estaba cumpliendo y que pude superar a pesar de los obstáculos.

Algunas de tus canciones mencionan a Dios. ¿Cuál es tu relación con la religión?

He crecido en una familia cristiana, hay muchas cosas en la biblia y la religión que he plasmado en algunas canciones.

Eres uno de los creadores del proyecto ecológico 20K Watts, ¿cómo surgió tu interés por estos temas?

Es una organización que busca crear una ola de cambio en la comunidad, ser más amigables con el medio ambiente, cuidar el agua y crear conciencia para futuras generaciones. El medio ambientes es muy importante, sobre todo porque estamos viviendo una época de contaminación de los océanos y la tierra. Es necesario mantenerlos limpios.

¿Trabajan en algún área especial con 20K Watts?

En 20k Watts buscamos trabajar con algunos países en temas de sostenibilidad y los problemas medioambientales que puedan tener. Hemos trabajado en África, pero sería muy interesante traer el proyecto a Sudamérica.

JR Richards y su fundación 20K Watts llevaron ayuda humanitaria a El Salvador. (Foto: JR Richards)

Retornando a tu faceta musical, ¿cuál es el siguiente paso después de la gira Under the Cover?

Después de esta gira (Under The Cover) voy a continuar con un álbum original. Será algo diferente, no como los álbumes anteriores que eran algo más suaves. Esta vez habrá mucha energía.

¿Cuándo tendremos noticias sobre tu últimos trabajos?

Mi nuevo álbum será lanzado a fines de octubre o noviembre de este año, así que espero volver a realizar una gira, incluyendo Sudamérica y promocionando mi más reciente trabajo. Cuando vuelva, lo haré junto a mi esposa.

JR Richards en Lima

JR Richards se presentará este viernes 29 de marzo en el Centro de Convenciones Barranco Arena (Catalino Miranda 158, Barranco).

El evento denominado 'Las 200 del Rock&Pop 90s Party' contará con JR Richards, exvocalista de la banda Dishwalla como artista estelar, quien cantará lo mejor de su repertorio con el grupo y en solitario, presentando su más reciente producción Under the Cover.

Las entradas se encuentran a la venta en los módulos de TuEntrada desde 53 soles.