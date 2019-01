Chiclayo: realizarán primer festival de música metal del año

Este 2019 promete en cuanto a conciertos de música metal se han programado y para iniciar el año se organizará un show con una de las más importantes bandas del Death Core de Santiago de Chile, con Betrayal Devours Crowal, quienes realizan una gira por américa latina y llegarán a Chiclayo este sábado 12 de enero.

Este quinteto formado en el 2010 tiene influencias diversas entre las que destacan los sub géneros como Death Core, Groove Metal, Hard Core y Un metal, grabando el primer material disográfico en formato EP en el 2012 titulado “Desertion”, para posteriormente lanzar en el 2017 el álbum “Dont trust while being in chaos”.

La productora que organiza el concierto es Atlantis Prod, quienes apuestan por este tipo de festivales en todo el país, teniendo como antecedente el 2017 cuando hicieron el show de la banda de México, Cathleen, llegando a recibir una importante cantidad de público. Además, cuentan con el apoyo y difusión de Agenda Rock Chiclayo, Estado de Coma Producciones y Metal House Zine, siendo una gran fortaleza para consolidar el show.

El evento promete un gran performance de los invitados, en una noche llena de los acordes más pesados y con los sonidos más veloces, teniendo como participantes a las bandas Zever, No Respect, Atrosis, Asara y Eliminator, quienes serán los teloneros y esperan el apoyo de los metaleros y metaleras.

Las entradas están a la venta vía internet en la página de Joinnus y se realizará a partir de las 8:00 p.m. en el local ubicado en la calle San José 1023, esquina con la avenida Saenz Peña, en pleno centro de la ciudad.