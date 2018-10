Conoce las canciones más escuchadas de la historia de Spotify

La plataforma de música más popular de los últimos tiempos, Spotify, ha cumplido 10 años entreteniendo a casi 180 millones de usuarios del mundo, y hoy reveló las canciones y los artistas más escuchados desde su lanzamiento al mercado musical.

La compañía sueca decidió publicar una lista de 10 temas más escuchados de su historia, además de otras nóminas donde aparecen diversos artistas que se consagraron con sus grandes éxitos, y los álbumes más sintonizados del servidor streaming.

Spotify (cuyo nombre resulta de combinar las palabras “spot” e “identify”) se fundó en 2006, cuando Daniel Ek y Martin Loretzon comenzaron trabajar en un proyecto, con el fin de acabar con la piratería en la industria de la música.

Sin embargo, el lanzamiento oficial de Spotify fue el 2008, año en el que el consumidor tenía que descargar las canciones para recién sintonizarlas. Hoy con el streaming, los usuarios pueden gozar de diversos temas en cualquier dispositivo móvil o computadora.

Aquí te presentamos unas listas de canciones, discos y sencillos más escuchados en la historia de Spotify.

Las canciones más escuchadas a nivel mundial

1. Ed Sheeran- "Shape Of You"

2. Drake - "One Dance"

3. The Chainsmokers - "Closer"

4. Post Malone -"Rockstar"

5. Ed Sheeran - "Thinking Out Loud"

6. Major Lazer - "Lean On" (feat. MØ & DJ Snake)

7. Luis Fonsi, Daddy Yankee "Despacito" – Remix

8. Justin Bieber - "Love Yourself"

9. Justin Bieber - "Sorry"

10. The Chainsmokers - "Don’t Let Me Dow"

La canción más transmitida cada año desde el lanzamiento de Spotify

2008: The Killers – "Human"

2009: The Black Eyed Peas – "I Gotta Feeling"

2010: Eminem, Rihanna – "Love The Way You Lie"

2011: Don Omar, Lucenzo – "Danza Kuduro"

2012: Gotye, Kimbra – "Somebody That I Used To Know"

2013: Macklemore & Ryan Lewis – "Can't Hold Us" (feat. Ray Dalton)

2014: Pharrell Williams – "Happy" – from Despicable Me 2

2015: Major Lazer, MØ, DJ Snake – "Lean On"

2016: Drake – "One Dance"

2017: Ed Sheeran – "Shape of You"

Los cantantes más escuchados en Spotify

1. Drake

2. Ed Sheeran

3. Eminem

4. The Weeknd

5. Rihanna

6. Kanye West

7. Coldplay

8. Justin Bieber

9. Calvin Harris

10. Ariana Grande

Los álbumes más escuchados en Spotify

1. Ed Sheeran – ÷

2. Justin Bieber – Purpose

3. Drake – Views

4. Ed Sheeran – x

5. Post Malone – beerbongs & bentleys

6. The Weeknd – Starboy

7. Drake – Scorpion

8. The Weeknd – Beauty Behind The Madness

9. Post Malone – Stoney

10. Kendrick Lamar – DAMN.

La artista femenina con mayor cantidad de reproducciones en Spotify

1. Rihanna

2. Ariana Grande

3. Sia

4. Beyoncé

5. Nicki Minaj

6. Adele

7. Taylor Swift

8. Selena Gomez

9. Katy Perry

10. Shakira