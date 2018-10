Vance Joy encandiló a los peruanos con la energía de su indie folk

El australiano James Gabriel Keogh, mejor conocido como Vance Joy, luce un poco introvertido al inicio de su concierto en el CC Barranco. Sin embargo, al empezar a cantar hace gala de su talento y del por qué se ha convertido en una de las voces más reveladoras del indie rock. Su voz logra hipnotizar a los cientos de asistentes, que se dejan conquistar por sus letras románticas.

El show comenzó con la presentación de los peruanos We The Lion, quienes por casi 35 minutos hicieron bailar a los espectadores y ratificaron su buen momento en la escena nacional con su indie folk.

El reloj marcó las 10 en punto cuando Vance Joy salió en solitario al escenario. No habría presentaciones exaltadas ni vestuario estrambótico. Salió acompañado de una guitarra acústica, la cual alternaría a lo largo del show con una guitarra electroacústica y un ukelele. El público nacional no demoró en rendirse a él cuando hizo sonar los primeros acordes de Call If You Need Me.

Luego de ello llegaría el primer hit de la noche con Mess is Mine, del álbum debut Dream Your Life Away. La canción sería coreada de inicio a fin y, a su término, Vance Joy daría sus primeras palabras al público. “Are you fine, Perú?”, dijo el músico de 30 años. Y sí. La alegría predominaba en el recinto barranquino en apenas unos minutos.

Tras ello, tocó “Like Gold” y “Take Your Time” acompañado de su banda, para luego interpretar tres canciones en solitario, en uno de los momentos más íntimos de la velada musical. Con “I’m With You”, Vance Joy logró arrancar suspiros en decenas de las asistentes y, sobretodo, el reconocimiento general por su potente voz para mantener notas altas.

Él interactuaba de tanto en tanto con el público. Introducía la historia de algunas canciones y se animó a aceptar una gorra roja de regalo, la cual llevaba el nombre de nuestro país. Un obsequio que agradeció y que usaría al final.

Como si de una ráfaga se tratara, Vance Joy no se dio un descanso en la presentación, salvo para dar a conocer a los miembros de su banda o dirigirse al público. Él estaba listo para hacer delirar a todos y guardó sus mejores hits para el final, como Georgia, Saturday y Lay It On Me. Sin duda, la cereza del pastel llegó con “Riptide”, que cerró una mágico show de casi una hora y en el que el australiano demostró que es una de las mejores revelaciones del indie folk actual.

Setlist