Spotify estrena playlist exclusivo de Paul McCartney

Spotify, la plataforma con más de 35 millones de canciones, sigue sorprendiendo a los amantes de la música, esta vez y de manera exclusiva, lanzó un playlist que contiene grabaciones de audio y video del cantante británico Paul McCartney, con las canciones de su reciente disco, Egypt Station.

"Paul McCartney & Spotify Singles: Under The Staircase", es el nombre del último lanzamiento organizado por la empresa sueca. La sesión fue realizada en los estudios Abbey, en la ciudad de Londres, lugar donde el ex Beatles tuvo la oportunidad en demostrar su gran habilidad en la música.

Giles Martin, hijo del “quinto Beatles” Sir George Martin; fue el encargado de supervisar las grabaciones. Además, cuenta con varias canciones icónicas de los Beatles y Wings, adicionales de los temas de su último álbum que publicó hace días.

En el evento de Spotify, asistieron de 150 fans del artista inglés de todo el mundo, así como amigos cercanos de la estrella y su familia, como Stormzy, Kylie Minogue, Amy Schumer, Johnny Depp y Orlando Bloom.

Con la idea de que los fanáticos se sientan parte de esta maravillosa sesión, la plataforma streaming decidió compartir 17 canciones y un largometraje del concierto, que consta de 34 videos de las mejores escenas de la sesión.

A Hard Day,s Night, Love Me do, My Valentine, Ob-La-Di, Ob-La-Da, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band/Helter Skelter, Drive My Car y entre otros; son los temas que los fanáticos podrás escuchar solo en Spotify.

Aquí puedes escuchar el último Single de Paul McCartney