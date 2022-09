Guaidó asegura que se mantendrá en el cargo de presidente encargado de Venezuela

Juan Guaidó, uno de los principales oponentes a Nicolás Maduro, aseguró este viernes 16 de septiembre que el Gobierno encargado o presidencia interina debe continuar hasta que se logren elecciones justas en Venezuela.

El portal Efecto Cocuyo destacó que el opositor rindió cuentas sobre el llamado interinato y afirmó que se mantendrá en el cargo.

“No puede haber duda sobre la continuación del Gobierno encargado hasta lograr elecciones justas. Todas las demás interpretaciones atentarían contra la Constitución”, señaló.

No obstante, la posición asumida por Guaidó no es del agrado de varios integrantes de la denominada plataforma unitaria. El partido político Primero Justicia ha considerado que el interinato ya no tiene razón de ser.

Asimismo, destacó que el Parlamento de 2015, que debió durar hasta enero de 2021, se mantendrá en funcionamiento y “en resistencia”.

“No esperamos hasta el 4 de enero, a las 11.00 p. m., para aprobar lo que corresponde. Este Parlamento se mantendrá en resistencia”, expresó Guaidó.

Hasta la fecha, Estados Unidos y el Reino Unido lo reconocen como el presidente encargado de Venezuela. Sin embargo, otras naciones que integran la Unión Europea le quitaron ese reconocimiento luego de que se celebraran elecciones parlamentarias a finales de 2020.

Estados de América Latina —como Perú, Bolivia, Argentina y más reciente Colombia— también se han ido por esa decisión al nombrar representación diplomática por parte del Gobierno de Maduro.

En la memoria y cuenta presentada este viernes, Guaidó dijo que se aprobaron 80 millones de dólares en 2020 y el 70% de ese dinero, que equivale a 56 millones de dólares, se usó en programas sociales.

El dirigente opositor también habló sobre la defensa de Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos, así como el rescate de 1.800 millones de dólares, que están bajo protección “para el futuro de Venezuela”.

Juan Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional en enero de 2019. Luego de eso, se autoproclamó como presidente interino del país por disposición del artículo 233 de la Constitución y por haberse constituido un Gobierno de facto por parte de Nicolás Maduro.