¿Cómo Colombia podría ayudar a Venezuela en la recuperación económica?

Tras años de distanciamiento, Venezuela y Colombia han retomado formalmente relaciones diplomáticas luego de que los embajadores designados por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su par en Venezuela, Nicolás Maduro, arribaran a Caracas y Bogotá, respectivamente.

La expectativa es enorme: la ruptura diplomática y económica afectó a millones de colombianos y venezolanos que por décadas habían cohabitado e impulsó la creación de canales ilegales que potenciaban una economía negra.

Según cifras oficiales, en 2006 los beneficios del intercambio comercial entre ambos países sumaba casi US$ 2.000 millones. En 2008, la cifra llegó a los US$ 5.000 millones. Pero ahora el monto no supera los US$ 300 millones y la meta, según el embajador colombiano Armando Benedetti, es llegar a US$ 10.000 millones tras la reanudación de relaciones.

La meta para el intercambio entre ambos países, según el embajador colombiano Armando Benedetti, es llegar a US$ 10.000 millones. Foto: AFP

La economía de Venezuela se redujo en 80% durante la última década, pero ha tenido un pequeño repunte en cuanto a consumo y producción debido a la dolarización y flexibilización de controles. En ese marco, Colombia aparece como un protagonista que puede ayudar a impulsar este proceso del país caribeño.

¿Cómo Colombia podría ayudar en la recuperación económica de Venezuela?

1. Potenciar el comercio

Los más afectados desde un principio han sido los comerciantes en ambos lados de la frontera, entre los cuales se encuentran cambistas, compradores y vendedores de alimentos, productos de limpieza, materiales de construcción y otros pequeños negocios. Pero la reapertura puede tener efectos más allá de la zona fronteriza.

“Si partimos de una relación complementaria, en Venezuela hay un auge de productos que se empezaron a producir durante la crisis como parte de una economía de la subsistencia, que ya puede desarrollar cierta capacidad de exportación”, explica Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, la principal asociación empresarial de Venezuela.

El líder señala que luego de la partida de laboratorios internacionales se han consolidado productores nacionales de medicinas, y que hay alimentos procesados (apelando a los más de 2 millones de Venezolanos en Colombia) que podrían ser exportados.

“Muchas franquicias colombianas van a tener la oportunidad de entrar en Venezuela —dice Carlos Eduardo Durán, presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias— un país que tiene muchos nichos disponibles”.

Por su parte, Luis Vicente León, consultor y economista, señaló que el mayor interés de los empresarios en Venezuela será comprar materias primas e insumos para sectores que hoy esperan producir en Venezuela.

2. Uso de la infraestructura

Para Luis León, lo que podría ocurrir es que los empresarios venezolanos “usen infraestructura colombiana para evadir las sanciones y traer productos no solo a mejor precio, sino de manera más regular”.

Las sanciones que Estados Unidos y otros países impusieron a Venezuela y a Nicolás Maduro afectaron la capacidad comercial con el resto del mundo. No obstante, Colombia podría ser un puente entre ambos por la estrecha relación que tienen.

“Eso te permite reducir los costos y los tiempos para traer importaciones a Venezuela. Y eso genera una oportunidad para los sectores del transporte para ambos países”, explica León.

Carlos Fernández también subraya que hay infraestructura para exportar gas y electricidad que antes iba de Venezuela a Colombia, pero que ahora podría ir en sentido contrario. “Solo habría que reinstalar las cosas dañadas y ahí se abre una oportunidad”, dice el presidente de Fedecámaras

Finalmente, Carlos Luna, líder empresarial en Cúcuta, propone que el Puerto de la Ceiba sea remodelado por inversionistas y que se convierta en un punto de exportación desde el centro de Venezuela hasta la costa del Caribe. “Hay que darle un valor agregado a la apertura de relaciones, pasar del intercambio a la generación de nuevas facetas de la relación”, dijo.

3. Diversificar la economía venezolana

La economía de Venezuela no es la misma que antes, cuando la exportación de petróleo era la única fuente de ingresos del país, por lo que esta puede ser una oportunidad para diversificarse luego de un siglo de explotación petrolera.

“Colombia importa unos US$ 4.000 millones en productos de otros países —comenta Luigi Pisella, presidente de Conindustria, haciendo referencia a los productos químicos, alimentos, medicinas, entre otros—, los cuales podrían venir de Venezuela”.

“A pesar de todos los problemas, Venezuela ha desarrollado capacidad de exportar, en más o menos grandes cantidades, rones, cacao, camarones, cangrejo y frijoles, productos que nunca pensamos que podríamos vender. (...) Diversificar la economía venezolana siempre fue como un mito y ahora estamos viendo que hay chance de vender algo que no sea petróleo”, concluye Pisella.

La Cámara Colombo-Venezolana maneja proyecciones de intercambios comerciales de 800 millones a 1.200 millones de dólares en 2022. Foto: AFP

¿Cuándo Venezuela y Colombia rompieron relaciones?

Venezuela rompió relaciones bilaterales con Colombia en el año 2019, decisión que tomó el entonces Gobierno de Iván Duque al reconocer al dirigente opositor Juan Guaidó y considerar fraudulenta la reelección del político chavista, en uno de los puntos más tensos entre ambos países.

El paso de vehículos de carga está restringido desde el año 2015 luego de que Nicolás Maduro denunciara una emboscada de grupos armados a una patrulla militar venezolana en el estado Táchira (oeste), donde se sitúa el cruce más importante entre ambos países. Fue bloqueado completamente en el año 2019, entre disturbios, con el fallido intento de Guaidó de pasar alimentos e insumos médicos enviados por Estados Unidos, lo cual el Gobierno venezolano calificó como el primer paso para “una invasión”.

La Cámara Colombo-Venezolana maneja proyecciones de intercambios comerciales de 800 millones a 1.200 millones de dólares en 2022, luego que el año pasado la cifra bordeara los 400 millones.

