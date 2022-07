Usuarios denuncian que persisten fallas en la plataforma del Banco de Venezuela

Ciudadanos venezolanos reportaron que la plataforma del Banco de Venezuela, entidad financiera de banca universal, sigue presentando fallas desde las primeras horas del sábado 9 de julio. Esto ha interrumpido la realización de transacciones a través de las diversos canales digitales.

Los perjudicados, a través de las redes sociales, manifestaron que no han podido realizar transferencias ni hacer uso del servicio de pago móvil.

En tanto, tampoco funcionan los puntos de venta ni el sistema Biopago, que te permite ejecutar el cobro de bienes y servicios mediante la autenticación biométrica del cliente.

¿Qué pasó con la plataforma del Banco de Venezuela hoy?

A pesar de las numerosas quejas de los clientes del Banco de Venezuela, la institución financiera no ha explicado qué pasó con su plataforma, por ninguno de sus canales de comunicación.

Incluso algunos de los usuarios, en Twitter, han señalado que les han debitado el dinero de su cuenta, pero sin que se procesen las operaciones.

“Qué desgracia es el Banco de Venezuela, no pasa la tarjeta, me cobran doble, un pago móvil no aparece ni en mi cuenta ni en la del beneficiario y tampoco abre la página”, denunció el usuario R. Gómez.

El Banco de Venezuela fue fundado el 2 de septiembre de 1890 con capital público nacional. En 1996 pasó a manos españolas por medio del Grupo Santander. Posteriormente, en 2009, fue expropiado por el Gobierno venezolano, presidido entonces por Hugo Chávez.