Dejó Venezuela por la crisis y ahora enseña lengua de señas en colegios de Colombia

Victoria Urdaneta estaba en la cúspide de su vida profesional y vivía de las dos pasiones que amaba: la docencia y el periodismo. Sin embargo, la terrible crisis política, social y económica la expulsó de Venezuela.

Se graduó en 2003 de Periodismo y ejerció durante 15 años como columnista y cronista deportiva. “Esa pasión, especialmente por el béisbol y el baloncesto, fue la que me llevó a hacer un programa radial junto a José Visconti, un famoso periodista deportivo venezolano. El espacio se llamaba ‘A sacarla de jonrón’ y se transmitía en la Radio Capital de Caracas, la más escuchada de mi país”, cuenta orgullosa.

En 2012 se acercó a su otra vocación. Se especializó en Educación y empezó a estudiar lengua de señas para la población sorda, y el alfabeto braille para personas ciegas. Gracias a su mamá y su tía descubrió las nuevas formas de comunicación que emplearía en Colombia.

Victoria logra concientizar a sus alumnos sobre cómo abordar a personas con capacidades diferentes a las de ellos. Foto: EFE

“Cada vez era más difícil lograr estabilidad. Por eso, antes de que la caída me tocara a mí, decidí venirme a Colombia. Sabía que se me iban a abrir muchas puertas, que iba a tener un camino tan bueno como lo tenía en mi patria”, cuenta Victoria, quien se vio obligada a marcharse de su país como miles de venezolanos.

En Colombia tuvo que enfrentar la exclusión y xenofobia. Le decían que disimule su forma de hablar o que tenía una buena hoja de vida, pero preferían colombianos.

“Es duro sentir que hay odio. Pero no se combate el odio con odio. Y menos si eres comunicador y educador. Es mi deber colaborar, aportar, ayudar. No pretendo ser ejemplo ni modelo. Pero sé que enseñarles a los niños español y lenguaje, desde la inclusión, es mi forma de amar a este país”, reflexiona Victoria.

A pesar del rechazo que tuvo que afrontar en sus inicios, ella sabía que tenía que aportar algo a Colombia, así que ideó un esquema de clase que fuera más allá de las letras y los sonidos para ampliar el horizonte comunicativo y hacerlo más diverso e inclusivo.

“La lengua de señas es diferente en cada país, así que dediqué ese tiempo de dificultad a estudiar la colombiana, a investigarla por mi cuenta, a ver tutoriales y asistir a cursos y talleres. Igual hice con el braile, que es más complicado, pero lo voy logrando”, cuenta.

Por ello, tradujo a lengua de señas el “Himno nacional”, varias canciones, cuentos, poemas que podrían ser útiles en las aulas. Además, diseñó actividades para niños y recreó titulares de prensa en el alfabeto para personas ciegas.

En enero de 2018 logró ingresar al colegio Agustiniano Tagaste, en el occidente de Bogotá, donde empezó a aplicar su plan de trabajo. La idea fue recibida con desconfianza, pero a base de esfuerzo logró consolidarse y visibilizar la necesidad de su trabajo.

“A través de la lengua de señas enseño sinónimos, antónimos y sustantivos. También tomo una canción y la interpretamos. Estamos también interpretando el ‘Himno nacional’ (…). Los niños y las niñas se apropian más fácilmente del significado de las palabras, interiorizan más los conceptos y, lo más interesante, no se les olvida”, afirmó.

De esta forma, Victoria enseña el respeto a las diferencias y que, a pesar de que no hay estudiantes sordos o ciegos en el colegio, se debe sensibilizar a los niños sobre cómo abordar este tema.

“Y lo sé porque se me acercan y me dicen: ‘Profe, ayer había una persona sorda en el centro comercial. Yo le pude hacer un saludo en lengua de señas y también le pude dar las gracias’. Eso es un logro, que ellos entiendan que se pueden comunicar con cualquier persona y que la diferencia no es una limitante. Eso es inclusión y es igualdad”, dice con orgullo.

Ahora Victoria tiene el proyecto de crear el Coro Manos Blancas, en el que se interpretarán canciones desde la lengua de señas en conciertos abiertos al público, talleres de lectura crítica, y juntar todas las formas de comunicación.