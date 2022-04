Venezuela: Cantv anuncia cortes de líneas telefónicas a morosos y a quienes no reporten averías

Durante la última semana, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), empresa de telecomunicaciones estatal, anunció un nuevo proceso de cortes de líneas de celulares a aquellos usuarios morosos y a los que no reporten averías en el servicio.

La información ha generado diversas reacciones; sin embargo, el presidente de la empresa, Jesús Aldana, manifestó que antes de suspender el servicio de telefonía, se debe cumplir con un procedimiento establecido por Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela).

“Yo no puedo cortar el servicio de un usuario si no cumplo con los criterios establecidos. Conseguimos un número considerable de usuarios que tenían 6, 7 y 8 meses sin cancelar su factura, por eso tomamos la decisión de anunciar que a aquellos que no estén al día se les cortará el servicio. Sin embargo, eso obedece a un proceso de negociación. Si en 60 días no hay un reporte del usuario que explique que tiene una avería y exponga su situación, procedemos a cortarlo. Igualmente, habrá una llamada o citación para establecer un acuerdo de pago y revisar el caso”, explicó Aldana.

¿Cómo reportar una avería en Cantv?

Los usuarios podrán reportar sus averías a través de la web de Cantv o por medio de la asistencia virtual de Cati.

Sistema de Cantv para reportar averías del servicio telefónico en Venezuela. Foto: captura web

“Con ese reporte, el sistema lo agarra y si se verifica la veracidad de la información, pasa a un proceso de no te sirvo no te cobro, es decir que, a la persona que hace el reporte dejamos de cobrarle el servicio desde el momento que hace el reporte”, dijo el representante de la estatal.

Además, precisó que una vez hecho el reporte, en 72 horas debería estar resuelto. “No lo hemos logrado, pero hacia eso estamos trabajando”, manifestó.

Aldana comentó que durante el primer trimestre del 2022 se han atendido 345.000 averías y que ha permitido solucionar el problema de usuarios que han sido víctimas de hurto y vandalismo.

Nuevos servicios de Cantv

A partir del 1 de mayo, Cantv agregará 200 Gbps a su capacidad de enlaces internacionales de internet.

Por otra parte, destacó que la estrategia de la compañía telefónica estatal es mantener lo que se tiene, recuperar capacidad y avanzar en la expansión, la cual viene dada por el paso del cobre a la fibra óptica.

Cantv suspende servicio en varios estados de Venezuela por fuertes lluvias

En los estados de Barinas, Táchira y Mérida fue suspendido el servicio de Cantv tras las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas, informó la compañía venezolana a través de Twitter.

Cantv anuncia que el restablecimiento de sus servicios en Mérida, Táchira y Barinas será de manera progresiva. Foto: captura Twitter

El servicio será restablecido de manera progresiva, indicó Cantv.

