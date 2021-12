DolarToday y Dólar Monitor HOY: precio del dólar de este sábado 25 de diciembre

DolarToday mantiene su precio del dólar por encima de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) para este sábado 25 de diciembre. De la misma forma, no es una diferencia tan elevada como se apreciaba hace algunos meses en la nación caribeña.

En su portal, DolarToday muestra un precio de 4,65 por dólar, que está un poco por debajo del promedio de Monitor Dólar, que en su página web se actualiza cada 30 minutos y lo sitúa en 4,60 Bs.

En Cúcuta, ciudad fronteriza con Colombia, en donde el comercio entre ambas naciones es muy activo, el dólar está a 5,57 bolívares, según DolarToday. Por otro lado, el dólar bitcoin está en 4,49 y la criptomoneda llamada petro está a 259,67.

Calculadora DolarToday

US$ 5 Bs. 23,25 US$ 10 Bs. 46,50 US$ 20 Bs. 93,00 US$ 30 Bs. 139,50 US$ 50 Bs. 232,50 US$ 100 Bs. 465,00 US$ 200 Bs. 930,00 US$ 500 Bs. 2.325,00

Precio del dólar hoy, 25 de diciembre

Yummy Dólar Web, otro de los difusores del mercado paralelo, maneja una tasa de cambio de 4,58 bolívares.

Dólar Banco Central de Venezuela

El BCV cerró esta semana con una tasa oficial de 4,58390000 Bs.

Los precios se han mantenido sin cambios, mientras que en la calle la población ha confirmado la variación de montos ante la elevada inflación y la debilidad que continúa arrastrando la economía venezolana.

Para algunos pesa la ausencia de familiares que han emigrado, a los que se suma la crisis económica que ha alterado sus tradiciones.

En esta Navidad el precio del dólar fue fundamental para las compras de muchas personas en Venezuela. Foto: EFE

Es casi un lujo tener en la mesa una hallaca, bollo típico navideño, relleno de carnes de res, pollo y cerdo; ni pensar del conjunto que conforman el pan de jamón y la ensalada de gallina. Todo eso sobrepasa la capacidad de compra de la mayoría de los ciudadanos.

“Este año haremos arroz con pollo; la hallaca esta vez está difícil. Yo hice mi esfuerzo y logré comprar los estrenos (ropa nueva) para mi hijo y su niño Jesús, pero no tenemos ni hallaca ni árbol de Navidad ni nacimiento (pesebre), pero la verdad es que estamos felices, porque lo más duro ha sido la pandemia, y a pesar de eso estamos vivos”, comentó a la agencia Sputnik Jose Dos Santos, un trabajador informal del mercado de La Hoyada, en el centro de Caracas.

Cerca de Dos Santos, cientos de personas circulan. La mayoría pregunta precios de juguetes, hallacas, ropas, y van comprando a última hora lo que necesitan para la celebración.

“Yo estoy comprando hoy (24 de diciembre) los regalos porque no me quedó de otra. Tengo tres trabajos y uno de ellos es instalando persianas, y eso lo cobro en dólares, y hoy me pagaron y salí a comprarle las cositas a mi hijo. Uno hace un gran esfuerzo y puede”, dijo Jander Montesinos, enfermero de 42 años, mientras pagaba en la calle en un camión para que le forraran los regalos.

Con información de Sputnik