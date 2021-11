Precio del dólar BCV en el Banco Central de Venezuela para hoy, martes 30 de noviembre

La tasa oficial del dólar fue establecida este martes 30 de noviembre por el Banco Central de Venezuela (BCV). Se trata de la tasa oficial presentada por el BCV tras el permiso del régimen de Nicolás Maduro para contrarrestar el mercado paralelo.

DolarToday en su portal y Monitor Dólar en sus cuentas en redes sociales son los principales difusores del dólar paralelo. Ante esto, la tasa BCV se actualiza diariamente, a excepción de los fines de semana.

La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) actualizó el 25 de noviembre, la cifra de migrantes y refugiados venezolanos que están en el mundo.

Hasta ahora se registran 6 038 937 de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo , de los cuales 4 992 664 se encuentran en en el continente americano.

Según el sitio web, las cifras representan la suma de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los Gobiernos de los países receptores. Esto, sin embargo, no implica una identificación individual ni registro de cada individuo, e incluye un grado de estimación, según la metodología de procesamiento de datos estadísticos utilizada por cada Gobierno.

No obstante, no descartan que el número reflejado sea superior debido a que muchas de las fuentes de los Gobiernos no toman en cuenta a ciudadanos venezolanos sin un estatus migratorio regular.

La nación de Sudamérica que lidera el ranking con mayor número de ciudadanos venezolanos en su territorio es Colombia con 1 842 390; en segundo lugar está Perú con 1 286 464; siguen Ecuador con 508.935, Chile con 448.138 y Brasil con 261.441.

Tipo de cambio de referencia

El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.

Precio del dólar BCV: fecha valor

La fecha valor del BCV es del martes 30 de noviembre de 2021.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 29-11-2021 Banesco 4,6372 4,5400 29-11-2021 BBVA Provincial 4,6027 4,6394 29-11-2021 Banco Plaza 4,6047 4,6084 29-11-2021 Bancamiga 4,5753 4,6321 29-11-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4,5221 4,6095 29-11-2021 Otras Instituciones 4,6010 4,6785

Dólar en el Banco Central de Venezuela

Un dólar equivale a 4 607 800,00 bolívares, según la última actualización del Banco Central de Venezuela.

Banco Central de Venezuela: precio del dólar

El BCV fijó el precio oficial del dólar y de otras divisas, tales como euros (5 193 820,00 Bs.), yuanes (0,72149064), lira turca (0,36046875) y rublos bolívares (0,06179458).

Tipo de Cambio de Referencia. Foto: BCV

DolarToday HOY

DolarToday refleja un precio paralelo a 4,99 Bs. a primera hora de este martes 30 de noviembre.

Monitor Dólar Vzla

Monitor Dólar Vzla, en su cuenta de Instagram (@enparalelovzla), ya actualizó sus cifras a las 9.00 a. m. con un promedio de 4,97 bolívares.