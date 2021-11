Dólar BCV en el Banco Central de Venezuela hoy, domingo 21 de noviembre de 2021

Venezuela vivirá este domingo unas elecciones regionales y locales en las que la oposición llama a sus simpatizantes a acudir a las urnas tras dos años de ausencia. Por ello, el Banco Central de Venezuela (BCV) presentó el precio del dólar hasta el martes 23 de noviembre. Se trata de la tasa oficial que el régimen de Nicolás Maduro estableció en el país para contrarrestar el mercado paralelo, que surgió tras las primeras medidas en materia de control de cambio.

DolarToday en su portal, Monitor Dólar en sus cuentas en redes sociales y Yummy Dólar Web son los principales difusores del dólar paralelo. Ante esto, el BCV muestra la tasa oficial establecida de lunes a viernes en operaciones entre la banca privada y pública.

Tras hacer varios llamados a la abstención, el principal reto de los detractores del Gobierno de Nicolás Maduro es el de seducir a una ciudadanía mayoritariamente cansada y que, según las encuestas, quiere un cambio en el país.

No obstante, los numerosos llamados a no participar en los años previos han hecho mella en los posibles simpatizantes de la oposición, que desconfían ahora de acudir a las urnas al considerar que las condiciones no son óptimas.

A ello se suma el mayor mal de los antichavistas: las eternas peleas por salir en la foto que han vuelto a la primera línea en estos comicios.

Las disputas llegaron, incluso, al enfrentamiento físico entre candidatos en el sureño estado Bolívar (fronterizo con Brasil), donde el exdiputado opositor Américo de Grazia fue abofeteado por el también aspirante antichavista Raúl Yusef frente a la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), Isabel Santos.

Tipo de cambio de referencia

El tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) es el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.

Fecha valor: precio del dólar BCV

La fecha valor del BCV es del martes 23 de noviembre de 2021.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del indicador Banco Compra Venta 19-11-2021 Bancamiga 4,5821 4,5191 19-11-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4,3610 4,5091 19-11-2021 Banesco 4,5274 4,6383 19-11-2021 Banco Mercantil 4,6385 4,5209 19-11-2021 BBVA Provincial 4,5060 4,5972 19-11-2021 Otras Instituciones 4,5251 4,5825

Tasa oficial del dólar en el Banco Central de Venezuela

Un dólar equivale a 4 543 50000 bolívares, según la última actualización del Banco Central de Venezuela (BCV).

Banco Central de Venezuela: precio del dólar

El BCV informa el precio oficial del dólar, pero también de otras divisas valoradas por el equipo financiero de Maduro para diversas actividades. Un euro cotiza a 5 138 24415 Bs., un yuan a 0,71147823, una lira turca a 0,40688302 y un rublo a 0,06183214 bolívares.

DolarToday HOY

DolarToday refleja un precio paralelo a 4,95 Bs. a primera hora de este viernes 19 de noviembre.

Monitor Dólar Vzla

Monitor Dólar Vzla, en su cuenta de Instagram (@enparalelovzla), ya actualizó sus cifras a la 1.00 p. m. con un promedio de 5,00 bolívares.

Dólar Cúcuta

Según DolarToday, la ciudad fronteriza de Cúcuta cotiza el dólar a 5,57 bolívares.

Yummy Dólar

La tasa de cambio de Yummy Dólar está a 4,48 Bs. a las 12.30 p. m.