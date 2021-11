Dólar BCV en el Banco Central de Venezuela hoy, jueves 18 de noviembre de 2021

El Banco Central de Venezuela (BCV) presentó este jueves 18 de noviembre el precio del dólar, a cuatro días para que se celebren las elecciones presidenciales en el país caribeño. Se trata de la tasa oficial autorizada por el régimen de Nicolás Maduro para contrarrestar el mercado paralelo, nacido tras las primeras medidas en materia de control de cambo.

DolarToday en su portal, Monitor Dólar en sus cuentas en redes sociales y Yummy Dólar Web son los principales difusores del dólar paralelo. Ante esto, la tasa BCV es establecida de lunes a viernes en operaciones entre la banca privada y pública.

¿Ha mejorado la economía en Venezuela tras la reconversión monetaria al bolívar digital?

El Gobierno eliminó seis ceros al bolívar en octubre. La medida no frenó la inflación, advierten economistas, mientras muchos venezolanos se quejan de lo complicada que sigue estando su economía familiar.

Según el poder Ejecutivo que encabeza Maduro desde 2013, la reconversión facilita las transacciones y repotencia al bolívar borrándole seis ceros a su denominación. Sin embargo, esto no se ha traducido en mayor disponibilidad de dinero en efectivo o mejores precios en los mercados, informa Voz de América.

“La mayoría de las personas no ha visto ni siquiera billetes de la nueva reconversión del nuevo bolívar digital. No ha solucionado ninguno de los problemas de la falta de medios de pago físicos, la falta de monedas y billetes, que es extremadamente fuerte en sectores donde la gente no posee teléfonos inteligentes, ni tiene capacidades para hacer pagos digitales”, sostuvo Manuel Sutherland, economista y miembro del Centro de Investigación y Formación Obrera.

La medida del Gobierno de Maduro tampoco alivio los precios de la canasta familiar . “No ha sido positivo, porque cada vez que uno sale al mercado a comprar, las cosas están más caras y se le hace a uno más difícil”, contó a la VOA María Elena Velásquez, una ama de casa de 58 años.

Tipo de cambio de referencia

El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.

Precio del dólar BCV: fecha valor

La fecha valor del BCV es de este jueves 18 de noviembre de 2021.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del indicador Banco Compra Venta 17-11-2021 Bancamiga 4,4949 4,5186 17-11-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 4,4580 4,5253 17-11-2021 Banesco 4,5094 4,5855 17-11-2021 Banco Mercantil 4,5301 4,5803 17-11-2021 BBVA Provincial 4,4996 4,6000 17-11-2021 Otras Instituciones 4,5148 4,5691

Dólar en el Banco Central de Venezuela

Un dólar equivale a 4 528 70000 bolívares, según la actualización del Banco Central de Venezuela.

Tasa del dólar en el Banco Central de Venezuela

El BCV informa el precio oficial del dólar, pero también de otras divisas valoradas por el equipo financiero de Maduro para diversas actividades. Un euro cotiza a 5 120 32936 Bs., un yuan a 0,71010584, una lira turca a 0,42764332 y un rublo a 0,06256475 bolívares.

Dolar Today hoy

DolarToday refleja un precio paralelo a 4,82 Bs. a primera hora de este jueves 18 de noviembre.

Monitor Dólar Vzla

Monitor Dólar Vzla, en su cuenta de Instagram (@enparalelovzla), presenta un promedio de 4,83 bolívares.

Dólar Cúcuta

A 4,52 bolívares se cotiza el dólar en la ciudad fronteriza de Cúcuta, según DolarToday.

Yummy Dólar

La tasa de cambio de Yummy Dólar está a 4,48 Bs. a las 8.05 a. m.